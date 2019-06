Signore e signori Al Bano e Romina Power | Anticipazioni | Scaletta | Ospiti | Stasera | 15 giugno | Rai 1 | Concerto

SIGNORE E SIGNORI AL BANO E ROMINA POWER RAI 1 – Questa sera, sabato 15 giugno 2019, Rai 1 ricorda una delle coppie più prolifiche e amate della nostra canzone: Al Bano e Romina Power. Il programma Signore e signori Al Bano e Romina Power è una replica del concerto evento avvenuto il 29 maggio 2015 all’Arena di Verona.

Vale a dire il concerto che ha rappresentato la reunion dei due grandi artisti dopo anni di separazione sia privata che lavorativa. Quel concerto, che rivivremo questa sera in prima serata su Rai 1 dalle 21.25, è stato l’inizio di una serie di nuovi concerti che Al Bano e Romina Power da lì in poi hanno fatto in giro per il mondo.

La loro storia d’amore è entrata nell’immaginario di molti italiani: si sono conosciuti nel 1967 su un set cinematografico; si sono sposati e hanno avuto quattro figli. A fare scalpore è stata l’improvvisa morte della loro primogenita, Ylenia, scomparsa nel 1994 e della quale non si sono mai avute più notizie.

Ma cosa è e cosa accade in Signore e signori Al Bano e Romina Power? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La scaletta di Signore e signori Al Bano e Romina Power

Signore e signori Al Bano e Romina Power | Anticipazioni

Sono tanti i grandi artisti che si esibiscono nel concerto del 2015 all’Arena di Verona con Al Bano e Romina Power, e che stasera viene trasmesso in replica su Rai 1. I due cantanti saranno accompagnati da un’orchestra dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi.

Tanti i successi che Al Bano e Romina riproporranno per tutti i loro fan: tra questi Acqua di Mare, Libertà, Ci Sarà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, Felicità, E’ la Mia Vita, Nostalgia Canaglia, Amanda è Libera.

Nel corso della serata non mancheranno i duetti con tanti ospiti, altri artisti e cantanti amati dal pubblico che si esibiscono sul palco dell’Arena di Verona per celebrare il ritorno artistico di Al Bano e Romina.

Signore e signori Al Bano e Romina Power | Ospiti | Scaletta

Tra gli ospiti di questa serata di grande musica citiamo Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo.

Nel corso della serata Al Bano e Romina duetteranno con altri artisti che hanno preso parte a questa festa, come Umberto Tozzi (che canterà Mamma e Gloria) e i Ricchi e Poveri (Sarà perché ti amo e Va pensiero).

Signore e signori Al Bano e Romina Power | Streaming

Signori e Signori Al Bano e Romina Power è un concerto del 2015 dall’Arena di Verona trasmesso in replica stasera su Rai 1. La rete ammiraglia Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Inoltre, chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovare Rai 1 al tasto 101 del decoder.

Chi invece vuole seguire il concerto di Al Bano e Romina in diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione dell’utente i propri contenuti in modo del tutto gratuito. Quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e poi selezionare il programma di vostro interesse.

Non siete a casa ma volete recuperare in un secondo momento Signori e Signori Al Bano e Romina Power? Potete farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay che mette a vostra disposizione i programmi già andati in onda.

Appuntamento dunque con Signori e Signori Al Bano e Romina Power alle ore 21:25 su Rai 1 sabato 15 giugno 2019.

