Migranti, Salvini firma il divieto di ingresso della Sea Watch 3

Salvini Sea Watch | Migranti | Divieto di ingresso | Ministero dell’Interno

SALVINI SEA WATCH – Non si è ancora risolto il caso della Sea Watch 3, nave della Ong tedesca Sea Watch che dopo essere tornata in mare lo scorso 9 giugno, nella giornata di mercoledì 12 giugno ha salvato 53 migranti che si trovavano a bordo di un gommone al largo della Libia. Matteo Salvini ha fatto sapere di aver firmato un divieto di ingresso nelle acque italiane.

Salvini Sea Watch | Il ministro firma il divieto d’ingresso della nave

“Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal Nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti”, ha detto il vicepremier e Ministro dell’Interno.

Ieri, 14 giugno, l’imbarcazione umanitaria ha virato verso Malta dopo essere arrivata a poche miglia da Lampedusa, ma poche ore dopo ha nuovamente fatto rotta verso le coste italiane. A metà giornata poi, intorno alle 12.20, è arrivata di fronte all’isola di Lampedusa. “Abbiamo bisogno di un porto sicuro dove sbarcare. Lanciamo un messaggio all’Europa: aprite i porti”, è stato il messaggio della ong.

La manovra della nave ha scatenato ieri una nuova reazione del ministro e leader della Lega. “Niente Malta. Sea Watch – ha detto Salvini – ha cambiato nuovamente rotta: ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli immigrati, nonostante abbia chiesto e ottenuto un porto da Tripoli. Stiamo assistendo all’ennesima sceneggiata: dicono di essere i buoni, ma stanno sequestrando donne e bambini in mezzo al mare. Per loro, porti chiusi!”.

Sulla questione si è poi espressa anche la Commissione Ue, che ha ricordato come la Libia non sia un porto sicuro per cui “tutte le imbarcazioni che navigano sotto bandiera Ue sono obbligate a rispettare il diritto internazionale”.

Ieri intanto da Malta, in occasione del vertice dei Paesi del sud Europa, il presidente del Conisglio Giuseppe Conte ha chiesto maggiore trasparenza da parte delle Ong sottolineando che la Guardia costiera libica “ha già fatto diversi interventi”.