Previsioni meteo oggi 15 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 15 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 15 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi sabato 15 giugno 2019 | NORD

Al nord saranno presenti addensamenti sulle aree alpine e prealpine centroccidentali, con possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco. Anche sulla Liguria le nubi saranno basse con deboli piovaschi. Cielo velato sul resto del settentrione.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro Italia e sulla Sardegna ci saranno estese velature che però vedranno un diradamento a partire dal pomeriggio soprattutto su quest’ultima.

SUD E SICILIA

Al sud è prevista una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, salvo il passaggio di qualche nube.

Previsioni meteo oggi sabato 15 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo su Sardegna centroccidentale e, seppur meno, sulla Liguria e la Sicilia occidentale. In considerevole aumento sul triveneto e le regioni adriatiche.

In sensibile diminuzione, invece, le massime sulle regioni tirreniche centrosettentrionali e su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica e le aree alpine e prealpine centrorientali.

In aumento sul resto dell’Italia.

VENTI

Venti da moderati a forti dai quadranti meridionali sulle aree alpine e prealpine. Deboli e variabili sul resto del Paese.

MARI

Mossi il mare e il canale di Sardegna, il mar ligure, il Tirreno e lo Stretto di Sicilia occidentale. Poco mossi o generalmente calmi gli altri mari.