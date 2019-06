Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 15 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 15 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una giornata tutto sommato positiva per il vostro segno. Possibile il ritorno di una persona legata al vostro passato.

Riuscirete, come piace a voi, a mettervi in mostra. Non mancheranno le occasioni positive: non lasciatevele scappare.

Cari Toro, in questo 15 giugno sono favoriti gli incontri e i rapporti interpersonali. Approfittate del weekend per fare nuove conoscenze.

Potrebbero infatti crearsi contatti importanti che vi permetteranno di risolvere situazioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, questa secondo l’oroscopo di Paolo Fox è per voi una giornata decisamente tesa. Lo stress accumulato si riverserà in tutti i campi.

Attenzione perché quest’ansia potrebbe portarvi a commettere errori o a litigare senza validi motivi con il partner.

Cari Cancro, vorreste cambiare qualcosa nella vostra vita ma sapete bene che non è facile.

In generale in questo sabato 15 giugno non ci sono particolari novità, né in positivo né in negativo. Approfittatene per rilassarvi.

Amici del Leone, in questo weekend le stelle sono con voi. Approfittatene. Giornate ideali per chi ama viaggiare.

Dopo una crisi nei rapporti d’amore a maggio, adesso potete rifiatare e appianare i rapporti. Se invece una storia non vi soddisfa più, è il momento di darci un taglio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi vede particolarmente in disagio nel gestire le relazioni interpersonali.

Un periodo difficile che dura anche domenica. Ma tranquilli: da luglio le cose andranno per il meglio, soprattutto in amore.

Cari Bilancia, in questo weekend avete la Luna favorevole e questo vi gioverà in tutti i campi. Favorite soprattutto le amicizie.

Attenzione però perché avete Saturno dissonante: per realizzare i vostri obiettivi servirà maggiore fatica, ma i risultati arriveranno.

Evitate la confusione, altrimenti potreste facilmente cadere nello stress. L’ordine deve essere la parola d’ordine di oggi.

Novità importanti a partire dalla prossima settimana sul lavoro: attenzione però ad Urano dissonante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, c’è chi prova a corrompevi, ma voi avete una morale rigida e non traballate.

In alcuni rapporti interpersonali ci sono molte cose che non funzionano come dovrebbero.

Cari Capricorno, presto avrete grandi soddisfazioni e forza. Il meglio arriverà però a fine anno, con Giove e Saturno nel segno.

In amore c’è qualcosa da ricostruire, dopo una grossa delusione che avete ricevuto in questi mesi.

Amici dell’Acquario, oggi l’oroscopo Fox vi invita a fare affidamento sulla vostra forza di volontà per superare alcuni ostacoli.

Per fortuna oggi e domani recuperate: evitate di complicarvi la vita soprattutto in amore.

Una giornata di grande nervosismo per il vostro segno. Lo stress la farà da padrone da qui alle prossime 48 ore.

Sul lavoro potete ottenere soddisfazioni importanti: magari un rinnovo di contratto potrebbe aprirvi nuove prospettive.

