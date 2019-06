Oroscopo di domani | 16 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 16 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 16 giugno 2019:

Oroscopo di domani domenica 16 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, nella giornata di domani vi divertirete a stuzzicare una persona che vi intriga: attenzione però, perché nel pensare di risultare simpatici potreste eccedere ed infastidirla.

Rimanete cauti e cercate armi migliori per la conquista.

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Toro, cambiamenti in vista per voi, soprattutto per quanto riguarda la vostra immagine. Siete stanchi di un certo “grigiore” che caratterizza il vostro look ormai da un bel po’ e volete provare a vestire panni più estrosi.

Chissà che questa trasformazione non vada a rendere più eccentrico anche il vostro modo di essere…

LE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo di domani 16 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, è un momento molto “focoso” dal punto di vista amoroso. Più di una persona è interessata a conquistarvi e voi, però, non sapete scegliere.

Prendetevi tutto il tempo necessario per capire e fare le vostre considerazioni: quale piatto della bilancia pesa di più? Quello del divertimento frivolo o della ricerca di una certa stabilità?

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

Cari amici del Cancro, in questa domenica vi alzate dal letto con un “che” di rivoluzionario. Mercurio e Marte nel vostro segno, infatti, contribuiscono a rendervi energici e determinati.

Tutte le cause saranno le vostre e vorrete combatterle con ardore e determinazione: guai a chi si mette tra voi e il vostro obiettivo!

Cari Leone, fate attenzione perché potreste compiere dei passi falsi in questa giornata. Vi sentite trascurati dal partner e, per ripicca, farete di tutto per farlo ingelosire.

Attenzione però perché questo “giochino” potrebbe costarvi davvero molto caro.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Oroscopo di domani 16 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, oggi non avete nessuna voglia di frivolezze. Il chiacchiericcio intorno a voi vi irrita, come anche qualche familiare che ritenete stia compiendo qualche scelta importante con troppa superficialità.

Cercate di non essere troppo severi e cercate di placare la vostra indignazione leggendo un bel libro e provando a rilassarvi, magari in una vasca da bagno.

I nati sotto il segno della Bilancia in questa domenica sono alla sfrenata e appassionata ricerca di nuovi stimoli. Siete stanchi della routine e, soprattutto, di amanti e corteggiatori ben poco originali.

Motivo per cui incrocerete la strada di qualche bel forestiero/a…

Cari Scorpione, quando si toccano i tasti sbagliati con voi sono guai. Qualcuno ce la metterà tutta per farvi innervosire sapendo dove andare a colpire.

Non dategli la soddisfazione di pensare che ci sia riuscito ma, piuttosto, restituitegli un bel sorriso serafico.

Oroscopo di domani 16 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la persona che vi interessa vi ha dato più di un segnale di non ricambiare. Non rattristate perché è domenica, il sole è alto nel cielo e la giornata potrebbe regalarvi sorprese davvero inaspettate.

Fate, quindi, qualcosa di inaspettato anche voi: stravolgete tutti i programmi e lasciatevi trasportare solo dalla mente, non dall’agenda.

Cari Capricorno, state attenti a quello che fate uscire dalla vostra bocca oggi. Va bene la sincerità e il dire le cose in faccia, ma se non volete essere allontanati da tutti cercate di piazzare qualche pelo in più sulla vostra lingua!

Gli amici dell’Acquario nella giornata di domenica è necessario che si dedichino un po’ agli affetti. Il lavoro ultimamente vi ha risucchiati in un vortice dal quale siete usciti un po’ malconci.

Sedetevi sulla vostra poltrona preferita e fate qualche telefonata a persone che non sentite da qualche tempo: sarà davvero piacevole scoprire che gli siete mancati.

Cari Pesci, il vostro partner lamenta la vostra assenza e questo porterà anche al sorgere di qualche discussione. Poco male, però: questo brio aumenterà il desiderio e la voglia di intimità.

Cercate di lasciarvi andare completamente e di riprendere in mano la vostra vita di coppia, ultimamente molto trascurata.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 16 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE