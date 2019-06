Le storie che piacciono agli italiani. Eleonora Daniele chiude col botto su Rai 1

Eleonora Daniele Storie italiane | Rai 1 | Daytime | Ascolti

Eleonora Daniele Storie italiane Rai 1 – Lo share tra il 18 e il 20% in media. Anche oltre. Sempre in diretta, dal lunedì al venerdì, Eleonora Daniele ha raccontato l’Italia con storie, inchieste e personaggi. Decine di collegamenti, migliaia di chilometri percorsi dai suoi inviati.

Con garbo e stile, la Daniele è entrata nelle case degli italiani per narrare il Paese. Il suo look impeccabile, sempre sobrio, il suo sorriso e la sua umanità l’hanno fatta diventare da subito una di famiglia. Come il suo storie italiane, che è ormai un punto di riferimento per la Rete ammiraglia.

Dalla cronaca, alle interviste face to face (una delle novità di quest’ultima edizione), la Daniele ha chiuso col botto la stagione tv. Adesso un po’ di meritate vacanze prima della nuova edizione.

Eleonora Daniele Storie italiane | Le interviste face to face

Chi conosce bene la conduttrice ci dice che è inarrestabile: cellulare, giornali e computer. Anche al mare o nel suo amato Veneto. In gergo si dice: sempre sul pezzo! Proprio così. Del resto un programma di successo come il suo – che ha visto quest’anno grandi esclusive come Morgan Freeman o la Ventura commossa in studio con Giovanni Terzi- richiede giorni e giorni di lavoro.

Quando le telecamere si spengono, la conduttrice nella redazione di via Teulada legge, studia le storie e scrive le interviste. Nulla è improvvisato. Tutto segue una logica rigorosa: un metodo. Che qualcuno, tra gli addetti ai lavori, chiama Metodo Daniele. Funziona!