Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | 15 giugno 2019 | Canale 5 | Madre Natura | Normali contro diversi

CIAO DARWIN 7 LA RESURREZIONE – Non riuscivamo già a stare senza Ciao Darwin. E così, dopo la fine dell’edizione 2019 che ha registrato ascolti record, Canale 5 decide di riproporre stasera, sabato 15 giugno 2019, la replica di una puntata dello show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Nella puntata di oggi rivivremo un’avvincente puntata della settima edizione di Ciao Darwin, andata in onda nel 2016 con il titolo di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Ma qual è la sfida di stasera? Chi sono i capitani? E soprattutto chi è l’avvenente Madre Natura? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | Anticipazioni

Oggi, sabato 15 giugno 2019, va in onda in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 la replica di una divertente puntata di Ciao Darwin 7 La resurrezione, vale a dire l’edizione del 2016 del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La sfida di stasera vede affrontarsi Normali contro diversi. I capitani delle rispettive squadre sono Orietta Berti e l’ex concorrente del Grande Fratello Rebecca Di Pasquale. Come sempre le due squadre dovranno affrontarsi in una serie di divertenti prove, tra cui a spasso nel tempo– in cui i concorrenti vengono magicamente proiettati in diverse epoche storiche – il faccia a faccia, la temuta prova coraggio, fino alla sfida finale, con il gioco dei cilindroni che determinerà la squadra vincitrice.

Insomma un’occasione per rivedere una puntata di qualche anno fa di Ciao Darwin, dopo il grande successo di questa edizione.

Ciao Darwin la resurrezione | Madre Natura

Come sempre grande attesa dal pubblico da casa e in studio per sapere chi è la Madre Natura di questa puntata. La bellissima modella chiamata a scegliere a sorte, facendo ruotare il mappamondo, i concorrenti chiamati a sfidarsi nelle varie prove.

La Madre Natura di stasera è una delle più amate di sempre di Ciao Darwin, vale a dire l’avvenente Jenny Watwood, modella mozzafiato mora dal fisico statuario. Appuntamento dunque stasera dalle 21.20 su Canale 5.