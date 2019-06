L’eroico salvataggio del camionista che convince un ragazzo a non buttarsi dal cavalcavia | VIDEO

Camionista salva ragazzo suicidio | Una scena sconvolgente, quella a cui hanno assistito gli automobilisti che si sono trovati sulla tangenziale Teem a Pozzuolo Martesana, nel milanese, nella mattinata di ieri, venerdì 14 giugno.

Un camionista è salito sul tetto del suo veicolo, è montato sul cavalcavia dove si trovava un ragazzo che voleva togliersi la vita e l’ha convinto a desistere.

La vicenda si è svolta intorno alle 8 di ieri mattina. La polizia stradale ha individuato il 19enne che si trovava sul cavalcavia e ha dato immediatamente ordine di chiudere l’autostrada al traffico.

Camionista salva ragazzo suicidio | Per fortuna, proprio in quel momento di lì passava il conduttore del camion. Bloccato nel traffico, l’uomo è uscito dal suo veicolo e, mentre i poliziotti raggiungevano il giovane dall’alto, ha cominciato a parlare al ragazzo, cercando di dissuaderlo dal compiere il tragico gesto.

Per il momento non si sa quali parole gli abbia rivolto, fatto sta che il camionista è riuscito nel suo intento, perché, dopo averlo ascoltato, il giovane ha rinunciato a togliersi la vita, permettendo agli agenti di portarlo in salvo. Il video dell’eroico salvataggio è stato divulgato dal sito di Repubblica.

Credit video: Repubblica

