Ascolti tv ieri sera 14 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Ballata per Genova | Smetto quando voglio | La battaglia di Hacksaw Ridge

ASCOLTI TV 14 GIUGNO 2019 – VENERDÌ – Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv. Qual è stato il programma più visto di ieri, venerdì 14 giugno?

La serata televisiva di ieri offriva una scelta molto ampia e diversificata per i telespettatori. Su Rai 1 andava in onda la Ballata per Genova, una serata di solidarietà a 10 mesi dal crollo del ponte Morandi. Sul palco, insieme ad Amadeus e Antonella Clerici, tanti ospiti e cantanti amati dal pubblico, come Gino Paoli, Irama, Danilo Rea e molti altri.

Canale 5 rispondeva con il film in prima visione La battaglia di Hacksaw Ridge. Scelte cinematografiche anche per gli spettatori di Rai 3, con l’ultimo capitolo della saga di Smetto quando voglio diretta da Sidney Sibilia.

Su Rai 2 l’avvincente thriller Doppio ricatto doppio inganno. Infine Italia 1 proponeva ieri un cult come Una notte da leoni 3. Ecco allora gli ascolti tv della serata di ieri.

Ascolti tv | 14 giugno 2019 | Venerdì | Chi ha vinto la serata

A vincere la serata dal punto di vista degli ascolti è Rai 1 con Ballata per Genova che ha conquistato 3.164.000 spettatori pari al 18,5% di share.

Su Canale 5 il film La Battaglia di Hacksaw Ridge ha raccolto davanti al video appena 1.471.000 spettatori pari all’8,7% di share, risultato molto deludente per una prima serata di Canale 5.

Su Rai 2 Doppio Ricatto, doppio inganno ha interessato 1.171.000 spettatori pari al 5,9% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 3 ha divertito 1.123.000 spettatori (5,9%). Su Rai 3 i lterzo e ultimo episodio della saga Smetto quando Voglio – Ad Honorem ha intrattenuto 996.000 spettatori pari ad uno share del 5%.

Su Rete 4 l’approfondimento di Quarto grado totalizza un ascolto medio di 1.107.000 spettatori con il 7,3% di share. Su La 7 l’ultimo appuntamento con Propaganda Live ha registrato 886.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha totalizzato l’1,8% con 310.000 spettatori.

In Access prime time vince nella sfida degli ascolti l’appuntamento dell’estate di Rai 1 Techetechetè ottiene 3.204.000 spettatori con il 16,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.956.000 spettatori ed uno share del 15%.

Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post segna il 4,4% con 870.000 spettatori. Su Italia 1 la serie tv CSI ha totalizzato 892.000 spettatori con il 4,7%. Su Rai 3 Che ci Faccio Qui ha appassionato 1.015.000 spettatori pari al 5,6% mentre a seguire la storica soap Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.548.000 persone (7,9%).