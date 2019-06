Vivere dentro un film di Wes Anderson: ecco la carta da parati ispirata ai film del regista

Wes Anderson carta da parati – Carta da parati ispirata ai film più famosi di Wes Anderson: è questa l’ultima novità che i fan del regista americano saranno ben felici di sapere.

Di fatto l’azienda MuralsWallpaper ha creato dei nuovi rivestimenti per interni che prendono spunto dai più grandi titoli che l’autore ha portato al cinema: da The Grand Budapest Hotel a Moonrise Kingdom, passando per I Tenenbaum .

Il brand anglosassone di arredamento di interni ha preso ispirazione dall’eclettico regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sfruttando la sua cura maniacale per le scenografie e la fotografia dei suoi film.

Si sa infatti che Anderson per i suoi progetti cinematografici ricorra a meticolosi studi simmetrici uniti a un gusto per l’inverosimile che rendono i suoi film unici nel loro genere.

Un vero marchio di fabbrica l’occhio di Anderson che ha portato alla creazione di diversi modelli di carta da parati come si può scorrere sui canali dell’azienda inglese.

Da Agatha, la carta da parati legata a The Grand Budapest Hotel che combina i sofisticati dettagli Art Deco con un sobrio colore rosa scuro.

Da Suzy, un omaggio a Moonrise Kingdom con un pattern di farfalle, di diverse dimensioni e colori, dal sapore vintage alla carta rossa tropicale Margot, personaggio del film Tenenbaums.

Negli anni Wes Anderson è stato dunque non solo regista di spicco ma anche uomo d’arte a 360°.

Di recente, ad esempio, è stato curatore di una mostra temporanea, insieme alla moglie Juman Malouf, per il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

