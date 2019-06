Vodafone down oggi | Venerdì 14 giugno 2019 | Problemi | Internet

Vodafone down oggi 14 giugno 2019 – Ancora problemi agli utenti della rete Internet italiana. Oggi, 14 giugno 2019, viene registrato (dopo quello di ieri) un nuovo down di Vodafone con segnalazioni in arrivo da tutta Italia. I problemi sono stati riscontrati e comunicati da migliaia di utenti, come dimostrato dai grafici di Downdetector, sito che monitora i disservizi di siti web, social network, reti telefoniche, emittenti tv e altri servizi. Secondo Downdetector le recenti segnalazioni su Vodafone sono per gran parte provenienti, nel pomeriggio, da: Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Bari, Padova. Insomma, il disservizio è stato riscontrato sia a Nord che a Sud, lungo tutto la penisola.

Nella giornata di ieri, 13 giugno, Vodafone, dopo la risoluzione del problema di rete è corsa ai ripari anche regalando ai suoi clienti mobile traffico dati illimitato per una giornata. Gli utenti hanno ricevuto un sms che li avvisava della inconsueta e inattesa promozione.

Il disservizio è stato descritto oggi anche nei commenti di diversi utenti sui social. “Da ieri in black-out totale telefonia fissa e internet”, è stato il messaggio postato da un utente. E ancora, un altro: “Non funziona nemmeno oggi altro che giga illimitati”. Non mancavano ovviamente le indicazioni delle località prive di connessione. Anche nei commenti gli utenti hanno indicato zone d’Italia molto distante. Una conferma di quanto i problemi siano emersi anche stavolta in regioni molto distanti.