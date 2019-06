19:10 – Letters to Juliet

21:00 – Chalet Girl

Su Sky Cinema Romance arriva il film Chalet Girl, con Felicity Jones, Ed Westwick, Bill Nighy, Brooke Shields, Tamsin Egerton, Bill Bailey, Sophia Bush.

La trama: Kim, da vero maschiaccio, è stata una campionessa di skateboard ma ha dovuto abbandonare i suoi sogni di gloria per trovare lavoro presso un fast food e mantenere se stessa e il padre. Durante l’inverno, per guadagnare qualche soldo in più, accetta di partire per le Alpi dove l’aspetta un posto di cameriera in una stazione sciistica. Inizialmente sconvolta di fronte a tanta neve e a uno stile di vita a cui non è abituata, Kate scopre di essere brava anche nello snowboarding e decide di sfruttare l’innato talento iscrivendosi a una competizione che mette in palio un ricco premio in denaro. Nel frattempo, però, si invaghisce di Jonny, il figlio bello e apparentemente inarrivabile del suo capo.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Drama

18.50 – Sette anime

21.00 – Confucio

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film Confucio.