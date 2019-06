Stasera in tv | 14 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Ballata per Genova | La battaglia di Hacksaw Ridge

STASERA IN TV 14 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 14 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 14 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20.30 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Ballata per Genova

Su Rai 1 stasera arriva una serata evento per la città di Genova, a 10 mesi dalla tragedia di Ponte Morandi, in un mosaico fatto di parole, suoni, danza, momenti di riflessione e divertimento. Una conduzione speciale “a più voci” vedrà alternarsi sul palco Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo, Lorella Cuccarini. Tantissimi gli ospiti e i cantanti che si esibiranno per Genova.

La scaletta con gli artisti sul palco stasera

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Doppio ricatto, doppio inganno

Su Rai 2 questa sera il film Doppio ricatto, doppio inganno, con Jason Olive, Peter Douglas, Jen Lilley.

La trama: Jessica, una giovane divorziata, sta portando avanti una battaglia legale per la custodia del figlio contro l’ex marito, un avvocato senza scrupoli. Quando poi partecipa a una convention della sua azienda, fa la conoscenza di un attraente dirigente e la sua esistenza si complica ulteriormente: l’uomo comincia a ricattarla con un sex tape per cui chiede in cambio un’ingente somma di denaro. Jessica decide allora di chiedere aiuto alla sorella gemella Alessandra, finendo intrappolata in una rete di menzogne e omicidi.

Stasera in tv 14 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Smetto quando voglio – Ad Honorem Prima Visione Assoluta

Questa sera su Rai 3 arriva in prima visione assoluta il film Smetto quando voglio – Ad Honorem, terzo capitolo della simpatica commedia con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Peppe Barra, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino, Neri Marcorè.

La trama: Pietro Zinni è in carcere e con lui tutta la banda. Ma non possono rimanerci a lungo perché in giro c’è Walter Mercurio che è pronto a fare una strage e solo le migliori menti in circolazione possono fermarlo. Ma chi è Walter Mercurio? Cosa nasconde? Qual è il suo piano? La banda si riunisce per l’ultima volta per affrontare il cattivo più cattivo di sempre. Ma non possono farcela da soli, stavolta avranno bisogno dell’aiuto del nemico storico, Murena. Con lui dovranno evadere da Rebibbia per anticipare le mosse di Mercurio, cercando di capire come neutralizzare l’attacco che sta mettendo in piedi, un evento a cui parteciperanno centinaia di persone.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Stasera in tv 14 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – La battaglia di Hacksaw Ridge

Su Canale 5 questa sera arriva il film La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving, Ryan Corr, Teresa Palmer, Rachel Griffiths.

La trama: Mel Gibson dirige Andrew Garfield nel film, vincitore di due Oscar, che racconta la storia di Desmond T. Doss. Il giovane soldato e medico, impegnato sul fronte del Pacifico nella seconda guerra mondiale, ottenne la medaglia al valore malgrado il suo rifiuto di impugnare le armi.

Ecco il trailer:

Guida tv 14 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Una notte da leoni 3

Su Italia 1 questa sera Una notte da leoni 3, terzo capitolo della spassosissima commedia con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie Chung, John Goodman, Melissa McCarthy, Justin Bartha, Heather Graham.

La trama: Sono passati due anni dopo quello che è accaduto prima a Las Vegas e poi in Thailandia. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Doug (Justin Bartha) vivono tranquilli e senza particolari eventi che scuotano le loro esistenze mentre Alan (Zach Galifianakis) è l’unico del gruppo di vecchi amici che non ha ancora trovato uno scopo nella vita. Quando una crisi personale colpisce Alan e lo spinge a chiedere l’aiuto di cui ha bisogno, Phil, Stu e Doug non mancheranno di accompagnarlo in un viaggio on the road, durante il quale ne vedranno delle belle.

Programmi tv 14 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG La7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 arriva Propaganda Live, con una nuova puntata piena di divertimento e tanto approfondimento sull’attualità della settimana.

Stasera in tv 14 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Tv 8 questa sera una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:10 – Famiglia allargata

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Compromessi sposi

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Compromessi sposi, film del 2019 con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Valeria Bilello, Rosita Celentano.

La trama: Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Ilenia è una giovane fashion blogger di Gaeta, Riccardo un ragazzo milanese che aspira a fare il cantautore. I due apparentemente sembrerebbero avere poco in comune, ma tutto cambia quando scocca la scintilla dell’amore che fa scomparire ogni differenza.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

20.00 – Studio Women’s World Cup

20.20 – Italia-Ecuador Mondiale Under 20 (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera la diretta della finale per il terzo e il quarto posto del Mondiale Under 20 di calcio, tra Italia ed Ecuador.

Programmi tv 14 giugno | Sky Sport Mondiali

Cosa fanno oggi su Sky Sport Mondiali:

20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Inghilterra-Argentina

Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Inghilterra e Argentina.

Stasera in tv 14 giugno | Sky Uno

19:25 – Master – Chef USA

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita

Su Sky Uno arriva Mollo tutto e cambio vita, con i racconti di quelle persone che hanno lasciato il loro lavoro e il loro paese per recarsi in un luogo esotico e ricominciare.