Smetto quando voglio Ad honorem film | Trama | Trailer | Cast | Streaming | Stasera | 14 giugno | Rai 3

SMETTO QUANDO VOGLIO AD HONOREM FILM – Si tratta del terzo e ultimo capitolo della fortuna trilogia di film diretti da Sydney Sibilia: questa sera, venerdì 14 giugno 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 Smetto quando voglio – Ad honorem. Appuntamento per tutti gli amanti della saga a partire dalle 21.20 in prima visione tv. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Smetto quando voglio Ad honorem? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Smetto quando voglio Ad honorem film | Trama

Protagonisti di questa trilogia sono una serie di ricercatori e scienziati di grande talento ma precari o in cerca di lavoro. Le migliori menti italiane nei rispettivi campi, dall’antropologia alla letteratura latina, si mettono insieme per formare una banda.

Dopo i primi due episodi di successo, Smetto quando voglio torna con il terzo e ultimo episodio della saga, definito ad Honorem. La banda, guidata da Pietro Zinni (interpretato da Edoardo Leo), si riunisce per un nuovo, ultimo colpo.

I ricercatori escogitano un piano per scappare dalle prigioni in cui sono rinchiusi per fermare il malefico Walter Mercurio, interpretato da Luigi Lo Cascio. L’uomo infatti minaccia di compiere una strage, dopo aver sintetizzato del gas nervino.

Una sfida troppo grande anche per le menti brillanti di Smetto quando voglio, che per questa impresa hanno bisogno dell’aiuto di quello che era stato il loro acerrimo nemico nei precedenti capitoli della saga, vale a dire Er Murena, interpretato da Neri Marcorè.

Grazie al suo aiuto la banda riuscirà ad evadere dal carcere di Rebibbia per fermare il pericolosissimo Walter Mercurio. L’uomo infatti vuole compiere un’autentica strage nel corso di un evento alla Sapienza in cui ci saranno centinaia di persone.

Nel corso di quest’ultima missione, Pietro cercherà anche di riconquistare la sua fidanzata Giulia. Non mancheranno i colpi di scena e gli imprevisti anche durante questo terzo episodio della saga di Smetto quando voglio, diretto da Sidney Sibilia. Appuntamento questa sera alle 21.20 su Rai 3.

Smetto quando voglio Ad honorem film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Smetto quando voglio – Ad honorem.

Smetto quando voglio Ad honorem film | Cast

Anche in questo terzo episodio della saga sono tanti gli attori amati dal pubblico che compongono il cast di Smetto quando voglio Ad honorem.

Tra questi Edoardo Leo nei panni di Pietro Zinni, Valerio Aprea che interpreta Mattia Argeri, Stefano Fresi nei panni di Alberto Petrelli, Libero De Rienzo è Bartolomeo Bonelli. E ancora il cattivissimo Luigi Lo Cascio è Walter Mercurio.

Smetto quando voglio Ad honorem film | Streaming

Dove vederlo in tv? Su Rai 3, venerdì 14 giugno 2019. Il film va in onda in prima visione alle 21:20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 in HD. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovare Rai 3 al tasto 103.

Chi invece vuole guardare Smetto quando voglio Ad honorem in diretta streaming può utilizzare la piattaforma di RaiPlay, tramite la quale è possibile accedere ai contenuti della Rai in modo del tutto gratuito. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche attraverso Facebook.

In più, se questa sera avete da fare e non potete guardare il film in diretta, potete recuperarlo anche domani grazie alla funzione on demand.