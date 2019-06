Previsioni meteo oggi | 14 giugno 2019 | Caldo africano | 40 gradi | Dove

Come anticipato già da diversi giorni, le previsioni meteo oggi, venerdì 14 giugno 2019, annunciano una giornata soleggiata e soprattutto molto afosa in quasi tutta Italia.

Già da qualche giorno infatti la nostra Penisola è attraversata da un’ondata di alta pressione provocata da un ciclone africano, che ha portato le temperature fino al massimo stagionale. Non tutti gli anni, d’altronde, già a metà giugno ci sono zone dell’Italia con temperature stabilmente sopra i 30 gradi.

Ma oggi si farà di più, anzi molto di più: per questa giornata, infatti, si attende un caldo torrido senza precedenti, con punte fino ai 42 gradi in alcuni settori del nostro paese. Vediamo nel dettaglio dove.

Previsioni meteo oggi | Dove si supereranno i 40 gradi

Il meteo di oggi prevede un generale e corposo aumento delle temperature in tutta Italia. Ma sarà soprattutto nelle regioni centro-meridionali che il ciclone africano si farà sentire in tutta la sua potenza.

Secondo le previsioni di meteo.it, infatti, in Calabria, Sicilia e Sardegna verranno superati stabilmente i 40 gradi, con punte fino a 42 gradi. In Sardegna si attendono anche venti moderati o tesi di scirocco.

Previsioni meteo oggi | Caldo nel resto dell’Italia

Ma non è tutto: anche in alcune città del Centro la colonnina di mercurio raggiungerà livelli critici. Tra le città più calde ci saranno Sassari, Firenze, Grosseto, Perugia, Terni e Roma. Le previsioni meteo di oggi annunciano inoltre che in alcune aree interne di Toscana e Umbria si raggiungeranno facilmente i 40 gradi.

Massime abbondantemente sopra i 30 gradi anche a Palermo, Bari e Napoli.

Il resto della nostra penisola non se la passerà di certo meglio. Le temperature, infatti, saranno in aumento più o meno in tutte le regioni, anche se al Nord l’escursione termica sarà meno attenuata.

Un po’ ovunque, dunque, le temperature massime si attesteranno tra i 30 e i 35 gradi. Attenzione in alcune città, come Milano, Bologna e Bolzano, dove si raggiungeranno a causa del caldo picchi di umidità molto elevati.

Previsioni meteo oggi | Le eccezioni

Non manca, ovviamente, anche qualche eccezione. Non tanto nelle temperature, che come detto rimarranno abbastanza alte ovunque, ma nella presenza di alcuni rovesci.

In mattinata, infatti, sulle regioni del Nord Ovest si attendono alcuni rovesci, soprattutto nelle aree alpine tra Piemonte e Valle d’Aosta. Fenomeni che, tuttavia, non attenueranno le temperature.