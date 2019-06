Previsioni meteo oggi 14 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 14 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 14 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi venerdì 14 giugno 2019 | NORD

Al nord italia estese velature, spesse sulla catena alpina occidentale con debolissime piogge o rovesci. Dalla serata sensibile aumento della nuvolosità compatta su Valle d’Aosta ed aree alpine e pre alpine piemontesi e lombarde: previsti rovesci o temporali.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo in generale velato sulla Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio centro-settentrionale ed aree interne delle Marche. Bel tempo altrove. Dalla serata diradamento della nuvolosità sulla Sardegna. Estensione delle velature sul resto delle Marche e dell’Abruzzo.

SUD E SICILIA

Al sud prevista una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Dal tardo pomeriggio aumento delle velature a partire dalle regioni occidentali.

Previsioni meteo oggi venerdì 14 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in flessione su Triveneto, regioni costiere centro-meridionali adriatiche, rilievi calabro-lucani e della Sicilia orientale. In rialzo altrove, in particolare su Liguria, Sardegna, Toscana, Umbria e Sicilia occidentale.

Massime in lieve diminuzione su Salento, Calabria e Sicilia.

Stazionarie lungo le coste del Veneto e della Romagna. In aumento sul resto del Paese, in particolare sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

VENTI

Venti moderati con locali rinforzi da settentrione sul ponente ligure e orientali sulla Sardegna centro-occidentale. Deboli o localmente moderati orientali in val Padana. Deboli orientali sul resto del Paese.

Previsioni meteo oggi venerdì 14 giugno 2019 | MARI

Da molto mossi a localmente agitati il mare di Sardegna e il Mar Ligure occidentale. Da mosso a molto mosso il resto del mar Ligure e il canale di Sardegna.

Da poco mossi a localmente mossi il Tirreno, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.