Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 14 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 14 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 giugno 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, davanti a voi tre giornate favorevoli: sia in questo venerdì che anticipa il week end che sabato e domenica, infatti, gli occhi di Cupido guarderanno nella vostra direzione, quindi approfittatene!

Si tratta di un ottimo momento per i single per guardarsi intorno e di giornate di ritrovata serenità e passionalità per chi invece è accoppiato da diverso tempo.

Cari Toro, in questi giorni vi sentite finalmente stabili in ambito sentimentale. Attenzione però ai “tranelli” perché non è oro tutto quel che luccica!

Molto spesso, infatti, siete inclini a fidarvi troppo (e troppo presto) delle persone. Cercate di capire se chi avete davanti è alla ricerca della stessa stabilità che tanto desiderate.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, siete molto annoiati in quest’ultimo periodo. D’altronde siete dei curiosi sempre in cerca di novità e divertimento e ultimamente la persona che vi sta affianco non riesce a farvi svagare come un tempo.

Anche sul lavoro situazione abbastanza piatta: avete proprio bisogno di nuovi stimoli.

Attenzione amici del Cancro, soprattutto alle vostre tasche. Saturno è in opposizione e potrebbe destabilizzare la vostra situazione finanziaria.

La giornata di oggi, però, vi vede molto più in forma e sorridenti. Forse siete riusciti ad allontanare la negatività dell’ultimo periodo, ma rimanete cauti e attendete una stabilizzazione totale.

Cari Leone, salute e buona forma fisica non vi assistono in questo venerdì. Sia in campo amoroso che lavorativo avete faticato molto nei giorni scorsi e ora ne pagate le conseguenze.

Miglioramenti, tuttavia, sono attesi nel fine settimana, quindi non soccombete a stanchezza e apatia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 giugno 2019 | Vergine

Cara Vergine, è una giornata molto positiva, quindi armati dei giusti mezzi per ottenere i migliori risultati da questa carica di energia e fortuna che giunge direttamente dalle stelle.

Rimani concreto e lungimirante sia in amore che sul lavoro perché continuerai a raccogliere frutti molto “succosi”.

Amici della Bilancia, dovete metterci più impegno se volete raggiungere grandi risultati. Soprattutto in campo amoroso, peraltro, Venere è dalla vostra parte, quindi non lasciatevi sfuggire occasioni interessanti.

Chi è accoppiato cerchi di ridestarsi da un certo “sonno” che va avanti da un po’ di tempo: i rapporti devono essere coltivati ogni giorno per rimanere vivi e “arzilli”.

Cari Scorpione, in questo periodo vi state concentrando molto sul lato professionale. In amore, d’altronde, non ci sono particolari novità: situazione stabile e serena.

Concentratevi sui vostri progetti senza farvi distrarre da nessuno perché le soddisfazioni potrebbero arrivare a breve.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 giugno 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, ci sono novità lavorative in arrivo, anche se non è detto che saranno di vostro gradimento.

In amore, invece, state attenti a non risultare troppo pesanti con il partner: la vostra gelosia a volte sa essere davvero soffocante.

Caro Capricorno, hai messo tanti progetti in cantiere ma ti manca un complice che ti aiuti a finalizzare tutto. Fai attenzione perché potresti trovarlo proprio lì dove non hai mai cercato.

Dopo un periodo di tensioni, comunque, ad attenderti c’è serenità e relax.

In questo periodo vuoi proprio fare la vittima, caro Acquario: sei alla disperata ricerca di qualcosa che provi che tutti ce l’hanno con te.

Cerca piuttosto di sciogliere tutta questa tensione e tramutarla in energia più positiva.

Amici dei Pesci, non giocare con il fuoco: le cose con il partner non vanno molto bene e voi siete nervosi ed agitati per questo motivo, ma tentate di rilassarvi.

Per quanto riguarda il lavoro forse non arriverà quell’aumento in cui state sperando, ma qualcosa di positivo è comunque in serbo per voi.

