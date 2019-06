Oroscopo di oggi 14 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 14 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 14 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 14 giugno 2019

L’estate è alle porte e la vostra voglia di mare cresce sempre più. Cari Ariete, se non potete concedervi qualche meta balneare, potete anche scappare in montagna e godervi il fresco della natura. Quello che conta alla fin dei conti è rilassarsi e recuperare il più possibile le energie.

Cari Toro, avvertite una certa ansia all’idea dell’orologio, avete tante cose da incastrare e il tempo forse è troppo poco. Se volete godervi il weekend senza pensieri, oggi dovrete fare un piccolo sacrificio.

Oroscopo di oggi 14 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, sarete baciati dalla fortuna questo venerdì, dovreste approfittarne per migliorare la vostra vita sentimentale. Siete felici della vostra relazione, ma potete fare di più, ne siete consapevoli, e questa potrebbe essere la giornata perfetta per dimostrare il vostro amore con un gesto, oltre che con le parole.

Cari Cancro, quest’oggi dovreste fermarvi un secondo e riflettere prima di parlare e agire. Alcuni errori potrebbero avere un prezzo troppo caro da pagare soltanto a causa di un po’ di superficialità.

Giornata movimentata, quella del Leone. Ultimamente vi siete dati alla pazza gioia cimentandovi in qualche spesa extra che adesso si fa sentire. Occhio al portafoglio, non datevi allo shopping sfrenato questo fine settimana perché da lunedì sono lacrime.

Oroscopo di oggi 14 giugno 2019 | Vergine

Ritroverete la tranquillità quest’oggi. Cari amici della Vergine, avete avuto sogni tormentati negli ultimi tempi, qualcosa vi turbava nel profondo ma avete finalmente trovato una soluzione e adesso potete dormire serenamente. Le difficoltà potrebbero tornare anche in futuro, ma per allora sarete più preparati.

Cari Bilancia, questa sarà una giornata importante per voi perché dovrete prendere alcune scelte determinanti per il futuro a venire. Che sia l’organizzazione del weekend o delle vacanze estive, la differenza è poca, l’importante è agire.

Cari Scorpione, oggi non c’è spazio per le frivolezze. Dovete agire e il prima possibile, non potete lasciare che le cose capitino da sole, dovete premeditare il vostro attacco ma neanche fasciarvi la testa prima di rompervela: trovate il giusto compromesso.

Oroscopo di oggi 14 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, le stelle oggi non saranno dalla vostra parte, forse a causa della brutta aria che si respira a casa. Non vi piacciono i litigi, soprattutto quando protagonista è la vostra famiglia. Non sprecate il tempo a pensare a quello che avreste potuto evitare di dire, ormai è fatta, bisogna soltanto perdonare e andare avanti.

Giornata passiva per il Capricorno, niente vi emoziona più come una volta: né l’amore né il lavoro, siete completamente privi d’interesse. Ma allora perché non tirare fuori dal cassetto un bel vecchio progetto passato? Quello che riusciva a entusiasmarvi e che avete dovuto mettere da parte per forza di cose?

Tempo di ultimatum. Il vostro partner non ne può più dei vostri atteggiamenti e vi ha messo con le spalle al muro, ma cosa siete disposti a fare per amore? Ci credete ancora nella vostra storia? Volete davvero trovar un compromesso oppure tagliare i rami secchi e fare un po’ di pulizia?

Cari Pesci, giornata positiva quella di oggi per voi, siete fiduciosi e credete che il fine settimana vi riserverà qualche bella sorpresa. Inoltre avete deciso di lottare ancora un po’ per il vostro obiettivo, non volete lasciarlo andare così, non dopo tutta la fatica che vi è costato. La vostra forza d’animo è invidiabile.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

