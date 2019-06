Oroscopo di domani | 15 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 15 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 15 giugno 2019:

Oroscopo di domani sabato 15 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, la giornata di domani sarà promettente per quelli di voi che hanno un sogno nel cassetto. Da tempo non credevate più di meritare la felicità e invece le stelle vi hanno dimostrato che tutto ancora può succedere e che non bisogna demordere: le sorprese arrivano quando meno ve l’aspettate.

Cari Toro, con l’umore sotto le scarpe domani non sarete di ottima compagnia. I vostri amici hanno organizzato un’uscita che poco vi aggrada, ma non potete sempre comandare sugli altri, ogni tanto dovete anche imparare ad adattarvi.

Oroscopo di domani 15 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, il sabato sarà una giornata intensa per voi che vorreste soltanto gettarvi in una piscina e riemergere nel 3019. Purtroppo nessuno è dotato di macchina del tempo e voi non avete neppure una piscina a disposizione, ma soltanto una distesa di problemi che partono dalla A e finiscono alla Z.

Cari amici del Cancro, giornata impegnativa quella di domani che vi vedrà davanti a un bivio. Non potete più tentennare, dovete prendere una decisione e imboccare una strada altrimenti qualcun altro prenderà la decisione al posto vostro e dopo non potrete lamentarvi in caso di problemi.

Cari Leone, l’oroscopo di domani vi vedrà talmente grintosi da far invidia a Wonder Woman e Superman. La vostra voglia di fare e di aiutare il prossimo ha raggiunto vette stratosferiche e dedicherete il vostro fine settimana ai bisogni degli altri. Ma non è che usate questa tecnica perbenista per evitare di pensare ai vostri problemi?

Oroscopo di domani 15 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la Luna in Sagittario vi rende un tantino ostili nella giornata di domani. Le stelle non vedranno di buon’occhio il vostro stato d’animo mutevole, cercate di tenervi alla larga dall’ufficio e dai vostri colleghi altrimenti il lunedì non sarà dei migliori.

I nati sotto il segno della Bilancia avranno un problema da risolvere nella giornata di domani e non sarà cosa facile. Già questa sera inizierete a pensarci ininterrottamente e nessuno saprà darvi un consiglio giusto a riguardo. Come e cosa fare è soltanto una decisione personale.

Cari Scorpione, il weekend vi sorride, le stelle vi consigliano di approfittare del buon tempo per dedicarvi a qualche attività all’aria aperta. Coccolate il vostro partner, ultimamente alcune scelte vi hanno portato a prendere le distanze dalla vostra relazione e dovete recuperare.

Oroscopo di domani 15 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, non c’è bisogno di aggrapparsi ad antichi rancori, l’importante è andare avanti. Il passato non potrà essere sempre il vostro punto di riferimento, dovete imparare ad archiviare le questioni altrimenti vivrete sempre con la sensazione che qualcuno sta sbagliando nei vostri confronti.

Cari Capricorno, sarà un sabato impegnativo il vostro. Non dormirete sonni tranquilli durante il weekend, c’è qualcosa che vi tormenta, forse a livello professionale o è l’amore a privarvi del sonno?

Gli amici dell’Acquario dovranno rispolverare qualche hobby nel fine settimana. Ultimamente avete deciso di trascurare la vostra vera natura, ma c’è sempre tempo per rimediare.

Cari Pesci, sabato movimentato per voi che avete l’abitudine di accumulare costantemente i problemi. Prendete la giornata di domani come un nuovo inizio, ripartite da capo e questa volta fate le cose per bene. Non riducetevi sempre all’ultimo minuto, un po’ di programmazione ogni tanto fa bene.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 15 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

