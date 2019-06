Oroscopo Branko 14 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko avrete intenzione di stravolgere la vostra vita professionale in un futuro prossimo. Complice l’opposizione tra Marte e Saturno, avvertite un forte senso di sfida che vi porta a reagire e a lottare. La Luna in Scorpione dovrebbe caricarvi della giusta dose di positività per affrontare la giornata.

Siete orgogliosi e possessivi, ma soprattutto dalla parola facile. Non dovete necessariamente dire tutto quello che vi passa per la testa, qualche segretuccio potreste anche custodirlo, magari per fare una sorpresa alla famiglia, quindi per un bene superiore. Secondo Branko, questo sarà un giorno dedicato al relax e favorirà un recupero fisico e mentale.

La Luna inizierà la fase del plenilunio in Sagittario, un segno che influenza molto le vostre emozioni e vi donerà un eccesso di passionalità.

Oroscopo Branko 14 giugno 2019 | Gemelli

La Luna piena in Sagittario vi aiuterà a rivoluzionare la vostra vita sentimentale, se non avete ancora trovato l’amore quest’oggi avrete un grande aiuto. Nonostante la grande attenzione per la sfera sentimentale, non dimenticherete certo i vostri obblighi lavorativi.

Marte nel segno opposto a Saturno per voi significa soltanto una cosa: occhio all’attività fisica! In più quest’influenza potrebbe intaccare anche i rapporti più stretti, le relazioni di lunga durata potrebbero essere messe a dura prova: con tutti questi nodi che vengono al pettine, non saprete più da quale parte iniziare.

Leone L'ultimo weekend prima che inizi ufficialmente l'estate vi regalerà un po' di fortuna. Cari Leone, nonostante qualche rimprovero in famiglia, avete ormai superato l'aspetto critico. Qualche piccola crisi però nel settore professionale, avete esaurito la pazienza e adesso volete soltanto difendere gli interessi della vostra carriera. Oroscopo Branko 14 giugno 2019 | Vergine Nuovi inizi per la Vergine, siete pronti ad affrontare nuove sfide professionali a partire da un colloquio importante che potrebbe determinare il vostro futuro. Dalla vostra parte, avete una rinvigorente freschezza mentale che vi accompagnerà nel cammino. Domani la Luna piena richiamerà l'attenzione sulla vita sentimentale e famigliare. L'OROSCOPO DEL 2019 Bilancia Cari Bilancia, attenti a Marte quest'oggi. Avvertirete una forte pressione a lavoro e quest'influenza si abbatterà anche sulla famiglia. Non abbiate paura, ogni crisi va affrontata e a spuntarla è sempre una soluzione, qualcuna più sofferta di altre. Scorpione Circondatevi di bellezza e arte. Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Branko quest'oggi potreste fare un grande balzo verso il vostro personale rinascimento. Le stelle sono dalla vostra parte, ma dovete imparare a fare chiarezza mentale e stabilizzare le vostre idee. Amate saltare da un proposito all'altro come un'ape di fiore in fiore, e invece no, un po' di equilibrio è necessario. Oroscopo Branko 14 giugno 2019 | Sagittario Domani la Luna piena finalmente vi aiuterà con l'amore. Attendete da tempo una svolta sentimentale e i colpi di fulmine che scoppiano nelle notti di plenilunio sono un cliché che potrebbe riguardarvi in prima persona, basta soltanto giocarsi bene le proprie carte. L'influenza positiva della Luna aiuterà a rinvigorire anche i rapporti già esistenti. Capricorno Non prendetevela a male per quello che succede agli altri, lasciate che ognuno combatta le proprie guerre e assaporate di più la vostra serenità. In particolare, qualcuno potrebbe rigettare su di voi le proprie frustrazioni scegliendo uno stupido pretesto, non date modo di attaccar bottone. Acquario Siate cauti quest'oggi cari Acquario. Secondo l'oroscopo di Branko, Saturno e Marte in opposizione potrebbero darvi la giusta spinta per affrontare un ostacolo a lavoro e vincerlo, ma al tempo stesso disturbare le persone che vi circondano. La Luna in Scorpione non vi aiuta neppure a digerire bene le pretese altrui, così come i parenti invadenti. Pesci Al via passione e desiderio: salutando la primavera, siete pronti ad abbracciare l'estate. Una sorpresa in arrivo per voi durante il weekend, ultimamente avete abbandonato i fronzoli nella vostra vita di coppia e siete diventati più diretti, ma riscoprirete molto presto una grande passionalità che non potrà che colpire il vostro partner.