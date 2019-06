L’otorino le ritrova nel timpano un orecchino perso un mese prima

Orecchio infezione orecchino

Quante donne hanno passato ore alla ricerca di un orecchino perso chissà dove, chissà quando; ma quello che è successo a Emanuela P. è davvero singolare. Dopo essersi recata dall’otorino per un continuo disturbo all’orecchio le è stata diagnosticato un’infezione al timpano provocata proprio dal diamantino che lei cercava disperatamente.

Un regalo della suocera che la donna, una 33enne di Lariano, in provincia di Roma, ha cercato per un mese senza nessun risultato fino a quando non ha avvertito i primi disturbi all’orecchio.

“Ho pensato che dipendesse dalla sinusite di cui spesso soffro; che fosse dovuto ad un tappo di cerume creatosi nell’orecchio”, ha riferito la donna.

Orecchio infezione orecchino | La visita dall’otorino

Quindi la visita dall’otorino che è riuscito a svelare il mistero: il disturbo all’orecchio era dovuto proprio al diamantino che le era caduto nel condotto uditivo provocando un’infezione, minacciando una lacerazione del timpano se non si fosse proceduti con l’estrazione.

Per fortuna la donna in quel periodo stava assumendo degli antibiotici per una bronchite e così l’infezione non ha subito complicazioni.

Orecchio infezione orecchino | Infezione timpano orecchino

Una volta individuato il problema la donna si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Velletri dove i medici le hanno rimosso l’orecchino non senza problemi. Anche l’equipe ospedaliera ha confermato dunque la diagnosi dell’otorino: l’orecchino smarrito aveva provocato un’infezione nell’orecchio.

La geniale pubblicità di Ikea per la grattugia che prende in giro Apple

Fedez torna a parlare del suo sogno erotico (e non è Chiara Ferragni) | VIDEO

Curarsi con i libri: nasce la prima “farmacia letteraria”