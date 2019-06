Folgorata da una scossa elettrica in bagno, morta famosa campionessa di poker

Morta Liliya Novikova – È morta tragicamente Liliya Novikova, 26 anni, star russa del poker online. La giovane campionessa è stata probabilmente uccisa da una scossa elettrica mentre utilizzava l’asciugacapelli nella sua casa di Kutuzovsky Prospekt, quartiere bene di Mosca.

È stato il vicino di casa a trovare in terra il corpo senza vita della ragazza dopo essere stato allertato dai genitori della Novikova che non riuscivano a mettersi più in contatto con la figlia.

La polizia russa ha avviato le indagini anche se, secondo quanto riferito dall’agenzia stampa russa Tass, la vittima avrebbe i segni di uno “shock elettrico”.

Ancora non è chiaro se a causare la folgorazione sia stato il phone oppure un caricabatterie difettoso. La 26enne sarà sottoposta ad autopsia per verificare le cause del decesso.

La Novikova, conosciuta anche con l’alias Lia, si era laureata al politecnico statale Bauman di Mosca salvo poi diventare una vera e propria celebrità del poker online grazie alla sua brillante mente matematica e al suo fascino avvenente.

Il 16 giugno avrebbe compiuto 27 anni e per questo stava preparando una grande festa ma un incidente tragico quanto banale le ha spezzato la sua giovane vita.

