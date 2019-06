La Ligre, l’incrocio tra tigre e leone è il felino più grande al mondo | VIDEO

Ligre – Può arrivare a pesare fino a mezza tonnellata e può raggiungere il metro e mezzo di altezza. Si chiama Ligre ed è il felino più grande al mondo.

Nasce da un incrocio tra un leone maschio e una tigre femmina, il Ligre è un animale imponente. Nel mondo si contano circa un migliaio di esemplari.

Da non confondersi con il tigone, l’incrocio inverso (e meno frequente) tra tigre maschio e leonessa. La ligre e il tigone sono animali che esistono solo in cattività, dato che in natura non condividono territori comuni.

Non sono stati ancora riconosciuti come specie perché i maschi messi al mondo sono sterili. La stazza di questi felini li rende molto popolari nelle riserve e zoo del mondo.

Nel video si vede un esemplare di Ligre che vive al Myrtle Beach Safari in South Carolina, Stati Uniti. Il suo nome è Apollo ha 5 anni e pesa 340 kg.

Dal Zebrallo all’orso grolare, alcuni sono ibridi ottenuti facendo accoppiare specie diverse, altri sono il risultato di esperimenti fatti in laboratorio. Qui tutti gli animali creati dall’uomo che non dovrebbero esistere in natura.

