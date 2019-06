Mondiali di calcio femminili, il fidanzato di Laura Giuliani rivela: “Niente sesso”

Laura Giuliani Mondiali – Ai Mondiali di calcio femminile, l’Italia se la sta cavando molto bene. Il torneo internazionale è appena iniziato e la nazionale italiana ha già portato a casa la seconda vittoria consecutiva.

Tra le calciatrici in campo, oltre al capitano Sara Gama, è emersa anche Laura Giuliani. Bella, bionda, 26enne è il portiere della nazionale.

Il fidanzato Cristian Cottarelli in un’intervista ha raccontato la sua relazione con Laura e ha svelato alcuni particolari intimi.

Laura Giuliani Mondiali | Il fidanzato

“Niente sesso prima della gara. Se quando raggiungerò Laura in Francia faremo ‘astinenza’ sessuale oppure no? Quando sarò lì lascerò Laura concentrata, È il mister che decide: le ragazze stanno tra di loro per rimanere più concentrate”, ha spiegato Cottarelli alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora di Rai Radio 1.

Laura e Cristian sono entrambi portieri e condividono le stesse passioni. “Lei e la sua compagna, dunque, siete più per ‘l’astinenza’?”, ha chiesto il giornalista al calciatore.

“Sì, diciamo di si”, è stata la risposta. “Non è allora che sotto sotto spera che la nazionale venga eliminata il prima possibile così da poter rivedere liberamente la sua fidanzata?”.

“No, no, più le ragazze vanno avanti e meglio è. Sarà più bello quando lei tornerà”, ha detto Cottarelli.

Il fidanzato di Laura Giuliani ha raccontato come si sono conosciuti: “Tramite un’amica comune, e quotidianamente condividiamo la passione per il calcio, di cui parliamo molto anche a casa”.

