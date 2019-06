La battaglia di Hacksaw Ridge streaming | Dove vedere in tv questa sera

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE STREAMING – La battaglia di Hacksaw Ridge è un film del 2016 diretto da Mel Gibson (La passione di Cristo) e interpretato da Andrew Garfield (The Amazon Spider-Man).

Il film doppio premio Oscar è ispirato alla storia vera di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza ad aver ricevuto una medaglia d’onore dal presidente degli Stati Uniti d’America per il suo servizio durante la Seconda Guerra Mondiale.

La trama al completo de La battaglia di Hacksaw Ridge

Il film segue il giovane Desmond arruolarsi nell’esercito dopo aver chiesto in sposa la sua fidanzata Dorothy e lo segue nella fase d’addestramento, dove il suo plotone non apprezza il fatto che Desmond non tocchi le armi. Ma, da obiettore di coscienza qual è, Desmond è contro la violenza e resta fedele alla sua religione. Il suo obiettivo è quello di soccorrere i feriti sul campo di battaglia, non uccidere.

Purtroppo, inizialmente non tutti approveranno la sua idea e tenteranno di fargliela pagare. Soltanto il tempo e l’esperienza sul campo gli daranno ragione.

Tutto quello che c’è da sapere su La battaglia di Hacksaw Ridge

Ma dove vedere La battaglia di Hacksaw Ridge? In tv e in streaming?

La battaglia di Hacksaw Ridge streaming | Dove vedere in tv

La battaglia di Hacksaw Ridge va in onda in prima serata su Canale 5. Ma quando? Mediaset sta facendo spazio al palinsesto estivo e per la serata di venerdì 14 giugno 2019 ha previsto la messa in onda di La battaglia di Hacksaw Ridge.

Il cast al completo de La battaglia di Hacksaw Ridge

Tutto quello che dovete fare è sintonizzarvi su Canale 5, che trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terreste e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento a Sky può trovarlo anche al tasto 105 del telecomando.

La battaglia di Hacksaw Ridge streaming | Dove vedere in diretta

Se volete invece gustarvi La battaglia di Hacksaw Ridge in streaming, vi basta accedere a MediasetPlay, la piattaforma che vi permette di seguire in diretta streaming il film in onda. In più, tramite la funzione on demand, potete recuperare il film anche in un secondo momento dopo la messa in onda.