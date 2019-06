Ivanka Trump | Quanto guadagna | Guadagni 2018 | Trump Hotel | Casa Bianca

IVANKA TRUMP QUANTO GUADAGNA – Ivanka Trump, la figlia consigliera del presidente americano, ha realizzato 4 milioni di dollari lo scorso anno dal suo investimento nel Trump International Hotel di Washington. È quanto emerso da alcuni documenti pubblicati dalla Casa Bianca. La figlia di Donald Trump ha poi realizzato un altro milione di dollari dalla sua linea di abbigliamento e gioielleria, in calo rispetto ai 5 milioni dell’anno precedente. Ivanka e il marito Jared Kushner hanno realizzato complessivamente tra i 28,8 e i 135,1 milioni di dollari di guadagni nel 2018. Alla Casa Bianca, dove lavorano come consiglieri, non percepiscono salario.