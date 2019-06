Italia-Ecuador 0-1: azzurri sconfitti ai supplementari. Il terzo posto del Mondiale Under 20 va ai sudamericani

Italia Ecuador risultato | Mondiale Under 20 | Finale terzo posto | Chi ha vinto

ITALIA ECUADOR RISULTATO – Dopo la grande delusione per la sconfitta in semifinale contro l’Ucraina, l’Italia Under 20 si è giocata il terzo posto al Mondiale nella “finalina” contro l’Ecuador. E i sudamericani sono riusciti a conquistare la medaglia di bronzo, ai tempi supplementari. L’Italia ha fallito un rigore.

Tutto quello che c’è da sapere sul Mondiale Under 20

La partita valida per la conquista del terzo posto al Mondiale Under 20 in Polonia, era occasione per gli azzurri per bissare il risultato di due anni fa. La partita si è disputata allo stadio Miejski di Gdynia, con fischio d’inizio alle 20.30.

Italia Ecuador risultato | 0-1 dopo i tempi supplementari | La partita

L’Ecuador si è imposto per 1 a 0 con una rete realizzata nel corso del primo tempo supplementare. I primi 90 minuti di gioco si erano conclusi infatti a reti inviolate. La rete dei sudamericani è stata realizzata da Richard Mina, al 104esimo minuto di gioco, con un tiro di destro da centro area. La palla è stata indirizzata nell’angolino in basso a destra. L’azione era partita da un calcio da fermo.

Pochi minuti prima del gol decisivo dell’Ecuador, sempre durante il primo tempo supplementare, al 96esimo minuto, l’Italia ha fallito un rigore. Marco Olivieri, 19enne punta della Juventus, dagli undici metri ha sprecato una clamorosa occasione: il suo tiro di destro è stato intercettato dal portiere. La palla era indirizzata nell’angolino in basso a destra.

Ci sono stati molti ammoniti: per quanto riguarda l’Italia cartellino giallo per Gabbia, Candela, Capone e Olivieri, per l’Ecuador ammoniti Quintero, Plata e Vallecilla.

L’Italia ha avuto le sue occasioni per imporsi. L’Ecuador ah resistito all’attacco azzurro e ha colpito negli ultimi minuti portando a casa la medaglia. Per la nazionale sudamericana si tratta di un risultato mai raggiunto prima, dopo aver battuto avversari di prim’ordine come il Brasile.

Italia Ecuador risultato | Il percorso della nostra Nazionale

Fino alla sconfitta in semifinale, il Mondiale degli azzurrini guidati dal ct Nicolato era stato più che soddisfacente. L’Italia ha infatti superato agevolmente il proprio girone con Ecuador, Messico e Giappone qualificandosi come prima.

Agli ottavi gli azzurri hanno superato per 1-0 contro i padroni di casa della Polonia grazie a un calcio di rigore realizzato da Pinamonti. Ai quarti, poi, c’è stata la vittoria sul Mali, nazionale rivelazione di questo Mondiale Under 20, superato con un netto 4-2.

Tutto quello che c’è da sapere sul Mondiale Under 20

Poi la sconfitta per 1-0 in semifinale contro l’Ucraina, con la grande delusione del gol annullato al 90esimo a Scamacca con una decisione dubbia del Var. Una rete che se fosse stata convalidata avrebbe portato l’Italia ai supplementari.

Dove vedere Italia-Ecuador in streaming

Dove vedere tutte le partite del Mondiale Under 20 in tv o in streaming