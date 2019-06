Instagram down | Non funziona Instagram | Che succede oggi 13 giugno all’app?

Giovedì 13 giugno 2019, l’app di Instagram ha smesso di funzionare. Dopo le 23 Instagram ha avuto un blackout.

Il problema non si è verificato solo in Italia, ma l’app risulta down in diversi Paesi di tutto il mondo.

Le segnalazioni degli utenti sono arrivate numerose, il sito downdetector.it ha registrato l’anomalia.

Instagram down – Gli utenti hanno segnalato l’impossibilità nel caricamento del News Feed Instagram, visualizzazione delle Storie e upload di nuove foto.

Nel pomeriggio c’è stato un disservizio anche di Vodafone, moltissimi clienti hanno infatti avuto problemi con la rete telefonica o con internet.

Per scusarsi Vodafone regala giga illimitati ai suoi clienti venerdì 14 giugno.

Instagram down – Intorno all’una di venerdì 14 giugno l’app di Instagram ha ricominciato a funzionare. Aspettiamo di capire quale possa essere stato il problema.

Dopo due ore di blocco delle visualizzazioni e dei like, Instagram ha ripreso a funzionare regolarmente.