Harry Potter reunion: Ron Weasley e Draco Malfoy di nuovo insieme

Harry Potter reunion – Per la gioia dei fan, gli attori della celebre saga di Harry Potter si sono riuniti dopo anni di assenza dalle scene. Ron Weasley e Draco Malfoy si sono ritrovati insieme in occasione dell’inaugurazione del parco giochi “The Wizarding World“, a Orlando in Florida.

Gli attori Tom Felton e Rupert Grint sono cresciuti. Ora sono adulti e molto diversi rispetto a come siamo stati abituati a vederli durante le riprese del film sul maghetto di Hogwarts.

La saga cinematografica di Harry Potter ha appassionato per anni milioni di fan in tutto il mondo. I libri della scrittrice J.K. Rowling sono tutt’oggi in testa alle classifiche dei libri più venduti.

E per i più nostalgici c’è un importante novità: undici anni dopo l’uscita dell’ultimo libro della saga, I doni della morte, Harry Potter tornerà in versione e-book. La scrittrice britannica, infatti, sta per pubblicare quattro nuovi libri sul celebre maghetto. (Qui tutti i dettagli: Torna Harry Potter: J.K. Rowling sta per pubblicare quattro nuovi libri)

Quello che forse non tutti sanno è che oltre ad appassionare, i libri di Harry Potter apportano anche importanti benefici. Secondo uno studio pubblicato da ricercatori italiani infatti, l’identificazione col protagonista Harry Potter rende i bambini più aperti verso la diversità e i gruppi marginalizzati. (Qui l’articolo completo: I bambini che leggono Harry Potter diventano persone migliori da adulti).

