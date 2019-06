Frozen 2, ecco il nuovo trailer del film Disney

Frozen 2 trailer Disney – “Temevamo che i poteri di Elsa fossero troppi per questo mondo, ora dobbiamo sperare che bastino”: con queste parole il nuovo trailer Disney di Frozen 2 apre ufficialmente l’attesa per l’arrivo in sala il 27 novembre.

Il Segreto di Arendelle, è questo il titolo del secondo capitolo del film d’animazione Walt Disney Studios che ha conquistato grandi e piccoli di tutto il mondo.

Dopo la premiazione all’Academy Award, i registi Jennifer Lee e Chris Buck e il produttore Peter Del Vecho, sono pronti a riportare al cinema Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che in Italia saranno doppiati da Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Il successo mondiale Frozen – Il Regno di Ghiaccio risale al 2013: allora vinse due Academy Award per il Miglior Film d’Animazione e per la Miglior Canzone Originale (“Let It Go” / “All’Alba Sorgerò”).

Ad oggi è ancora il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio d’animazione.

Frozen 2 Trama

Ancora una volta le protagoniste saranno le sorelle principesse Elsa e Anna, alle prese con il segreto di Arendelle che pare minacciare la tranquillità del regno. Costretta e decisa a capire da dove provengano i suoi poteri Elsa si mette in viaggio con la sorella, Olaf e Kristoff alla ricerca della verità.

Frozen 2 Colonna sonora

La colonna sonora è stata firmata dal premio Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

