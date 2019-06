Fedez torna a parlare del suo sogno erotico (e non è Chiara Ferragni) | VIDEO

Fedez Jennifer Lawrence

Non è la prima volta che ne parla. Il rapper milanese Fedez ha un sogno erotico che torna e ritorna. E non è la bellissima moglie Chiara Ferragni, o, meglio, non solo. Nelle ultime ore il rapper si è lasciato sfuggire qualche traccia di questo amore (non corrisposto) sui social.

Fedez al momento si trova negli Stati Uniti. Insieme alla fashion blogger più famosa d’Italia e al piccolo Leone i tre stanno trascorrendo qualche settimana a Los Angeles, dove i ferragnez hanno una residenza.

Fedez Jennifer Lawrence | In tour con Chiara

Il 13 giugno è stato un giorno speciale per l’influencer italiana. Impegnata nel suo world tour per presentare la capsule collection firmata da Lancome, Chiara Ferragni ieri ha avuto la sua tappa statunitense, proprio a Los Angeles.

Fedez Jennifer Lawrence | Il dubbio amletico: Chiara o Jennifer?

Ed è stato in questa occasione che il maritino si è mostrato debole di fronte a un’altra donna. Fedez non ha mai nascosto il suo amore per Jennifer Lawrence. Anche in passato l’attrice statunitense era entrata di prepotenza nei pensieri del rapper, ma stavolta Fedez se l’è trovata davanti e scegliere tra lei e la moglie è stata un’impresa ardua. Tanto ardua da costringere il rapper a lanciare un sondaggio su Instagram: “Chiara” o “Jennifer”.

“Sono indeciso tra lei e lei”, dice il rapper nel breve video. Prima inquadra una foto dell’attrice, poi entra nello store in cui la moglie avrebbe tenuto il suo evento e inquadra l’altra foto, quella di Chiara Ferragni. “Che faccio?”, chiede ironico come sempre ai suoi follower. Il sondaggio, a nove ore di distanza da quando è stato lanciato resta in bilico: il 47 per cento degli utenti ha scelto Lawrence, ma Chiara è Chiara. Il 53 per cento è suo. E siamo sicuri che la percentuale è destinata a salire. D’altronde restano la coppia (social) più amata di sempre.

