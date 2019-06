Ed Sheeran bullismo | Capelli rossi, sguardo sempre sul trasognato e un’energia esplosiva sul palco: non c’è dubbio, Ed Sheeran è fra le popstar internazionali più amate del momento.

Durante un’intervista per Love Music Hate Racism, Ed Sheeran si è messo a nudo e ha raccontato gli episodi di bullismo di cui è stato vittima da bambino, quando, a scuola, i suoi coetanei lo prendevano in giro per il via dei capelli rossi e della balbuzie.

“Odiavo la scuola elementare. Piangevo ogni singolo giorno”, confida il cantante 28enne oggi all’apice del successo.

Ed Sheeran continua spiegando che malgrado tutto è stata proprio quella sua “stranezza” e quel suo “essere un po’ diverso dagli altri” a permettergli di scalare le classifiche.

“Sono stato balbuziente, indossavo occhiali enormi, ero solo un po’ strano ma quando sono diventato più grande mi sono piaciuto molto”, spiega.

Ed Sheeran bullismo | Continua: “Ho sempre avuto un aspetto un po’ bizzarro e non ho mai avuto molta fortuna con le ragazze. È sempre stato come se fossi un po’ strano e poi quando ho iniziato a suonare, ogni volta che facevo un concerto, tutti dicevano ‘È il tizio dello zenzero con la piccola chitarra’. Venivo ricordato per questo. Poi improvvisamente inizi a guadagnare un po’ di attenzione perché sei memorabile. La cosa che dico sempre ai bambini ora è che è bello essere strani“.

Stasera, venerdì 14 giugno, Ed Sheeran sbarca in Italia in occasione del Divide Tour 2019. La popstar di Halifax (Nuova Scozia) ha inaugurato il tour in onore del suo ultimo album lo scorso 24 maggio a Lione (Francia) e lo concluderà il 26 agosto 2019 a Suffolk, nel Regno Unito.

L’attesa dei fan italiani è altissima per il primo appuntamento dell’artista britannico, che si esibisce stasera, 14 giugno 2019, alla Visarno Arena di Firenze in occasione del Firenze Rocks Festival 2019 (Qui, tutte le informazioni sul Firenze Rocks Festival di quest’anno).

Dopo la tappa a Firenze, Ed Sheeran è atteso domenica 16 giugno a Roma, dove si esibirà allo Stadio Olimpico.

Ultimo appuntamento della pop star in Italia: il 19 giugno a Milano, presso lo Stadio di San Siro.

Salvo modifiche e sorprese dell’ultimo minuto questa è la scaletta che dovrebbe essere rispettata durante i tre appuntamenti italiani:

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don’t / New Man

Dive

Bloodstream

Tenerife Sea

Happier

Galway Girl

How Would You Feel (Paean)

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Thinking Out Loud

Sing

Shape of You

You Need Me, I Don’t Need You

È possibile acquistare i biglietti dei concerti sul sito di TicketOne. I biglietti sono uninominali. Ciascun biglietto riporta il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto forniti durante l’acquisto.

