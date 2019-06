Doppio ricatto doppio inganno trama | Film | Rai 2 | Di cosa parla | Stasera | 14 giugno

DOPPIO RICATTO DOPPIO INGANNO TRAMA – Un thriller appassionante e avvincente in prima visione su Rai 2: Doppio ricatto doppio inganno è il film per la tv trasmesso stasera 14 giugno 2019 in prima serata da Rai 2. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da Nadeem Soumah e con protagonisti attori come Jen Lilley, nel ruolo della protagonista, e Peter Douglas, il figlio del grande Kirk. Ma qual è la trama del film? E di cosa parla? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Protagonista è la giovane Jessica, impegnata in una dura battaglia legale con l’ex marito, dal quale si è separata. L’uomo, un brillante avvocato, mette in mostra tutte le sue abilità per cercare di ottenere l’affido del loro bambino.

A complicare le cose alla protagonista è l’incontro con un importante dirigente nel corso di una convention aziendale. Il dirigente, dopo una notte passata insieme, inizierà a ricattare Jessica, minacciandola di pubblicare un suo filmino hard. In cambio chiede molti soldi.

Un ricatto vero e proprio a cui Jessica fatica a resistere. A darle una mano per risolvere la situazione interviene la sorella gemella di lei, Alessandra. Un thriller molto avvincente, adatto per il pubblico di Rai 2.

Le due donne rimarranno coinvolte in una serie di inganni, spionaggi e omicidi che dimostrano il crollo di valori umani dell’America di oggi.

Doppio ricatto doppio inganno trama | Streaming

Il film Doppio ricatto doppio inganno va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 14 giugno 2019 a partire dalle 21:20. Il canale è visibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 502 in HD. Chi è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovare Rai 2 al tasto 102 del decoder.

Chi invece vuole guardarlo in diretta streaming con smartphone, tablet e pc lo può fare grazie alla piattaforma di RaiPlay, tramite la quale è possibile accedere ai contenuti della Rai in modo del tutto gratuito. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook.