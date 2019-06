Doppio ricatto doppio inganno film | Trama | Cast | Stasera | 14 giugno | Rai 2

DOPPIO RICATTO DOPPIO INGANNO FILM – Va in onda questa sera, venerdì 14 giugno 2019, il film Doppio ricatto doppio inganno, in prima serata su Rai 2. Un thriller americano del 2018 che appassionerà gli amanti di questo genere. La pellicola, diretta da Nadeem Soumah,vede nel cast attori come Jen Lilley, Jason Olive, Peter Douglas, Yasmine Aker e Nick Ballard. Ma qual è la trama, il cast e il trailer del film Doppio ricatto doppio inganno? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Doppio ricatto doppio inganno film | Trama

Si tratta di un film per la televisione in onda stasera venerdì 14 giugno dalle 21.20 su Rai 2. Il film, diretto da Nadeem Soumah nel 2018, vede come protagonista le avventure di Jessica, interpretata da una bravissima Jen Lilley.

Una storia che attrae il pubblico soprattutto dal punto di vista psicologico, per come si evolvono i personaggi e per l’analisi introspettiva che viene fatta. Si tratta di un thriller molto avvincente ricco di pathos e intrecci sentimentali.

Ecco la trama. La protagonista, Jessica, è una giovane ragazza impegnata in un’aspra battaglia legale dopo il divorzio con il marito. Lui in tal senso sembra avere la meglio visto che è un ottimo avvocato. Il motivo del contendere più importante tera i due ex coniugi è l’affidamento del bambino.

La trama di Doppio ricatto doppio inganno

A complicare le cose è l’incontro di Jessica con un affascinante dirigente, avvenuto nel corso di una convention aziendale. L’uomo infatti inizia a ricattarla minacciandola di diffondere un suo filmino hard: in cambio chiede a Jessica somme di denaro sempre più ingenti.

A quel punto interviene la sorella gemella di Jessica, Alessandra, che l’aiuterà a risolvere questa serie di intrighi e minacce che si tingeranno anche di sangue. Una cruda rappresentazione di un’America sempre più in declino soprattutto per quanto riguarda i valori umani.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Doppio ricatto doppio inganno film | Cast

Tanti gli attori amati dal pubblico nel cast della pellicola per la tv stasera 14 giugno in prima serata su Rai 2. Nel ruolo di Jessica, la protagonista, c’è Jen Lilley, già nota per aver recitato in Il tempo della nostra vita, Disaster Date, General Hospital. Lilley ha anche preso parte a famose serie come Greys’ anatomy e Hannah Montana,

Nel ruolo di protagonista maschile troviamo Peter Douglas, figlio del grande attore hollywoodiano Kirk. Peter finora non ha certo bissato la straordinaria carriera del padre, ma con lui, da ragazzo, ha svolto una piccola parte in Countdown dimensione zero. Più recentemente invece è stato uno dei protagonisti della fortunata serie The Vickings.

Doppio ricatto doppio inganno film | Streaming

Dove vederlo in tv? Su Rai 2,venerdì 14 giugno 2019. Il film va in onda alle 21:20. Il canale è visibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 502 per la versione HD. Chi invece ha a disposizione un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovare Rai 2 al tasto 102 del decoder.

Chi invece vuole guardarlo in diretta streaming con smartphone, tablet e pc lo può fare grazie alla piattaforma di RaiPlay, tramite la quale è possibile accedere ai contenuti della Rai in modo del tutto gratuito. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook.

In più, se questa sera avete da fare e non potete guardare il film in diretta, potete recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.