DESMOND DOSS CHI ERA – Desmond Thomas Doss è nato a Lynchburg, Virginia, il 7 febbraio 1919 ed è stato un militare statunitense che ha lasciato il segno nella storia perché è stato il primo di soli tre obiettori di coscienza dell’esercito americano ad ottenere la Medal of Honor, la più alta onorificenza militare statunitense.

Figlio del carpentiere William Thomas Doss e di Bertha Edward Oliver (casalinga), nell’aprile del 1942 Desmond ha deciso di arruolarsi come volontario nell’esercito degli Stati Uniti d’America rifiutandosi però d’impugnare le armi in battaglia.

La trama al completo de La battaglia di Hacksaw Ridge

Desmond Doss chi era | Obiettore di coscienza

Desmond non vuole uccidere i soldati nemici poiché la sua fede cristiana avventista glielo impedisce. Il suo obiettivo è soccorrere i feriti in campo di battaglia.

Grazie alla legge del 1940, anche gli obiettori di coscienza come Doss avevano il permesso di arruolarsi nell’esercito come non combattenti.

Il cast al completo de La battaglia di Hacksaw Ridge

Desmond Doss è stato assegnato alla 77esima Divisione di Fanteria nel 1944 e ha prestato servizio come medico soccorritore riuscendo a salvare molti dei suoi compagni.

Il presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman l’ha poi premiato con la medaglia d’onore diventando il primo obiettore di coscienza. Non è mai stato definito il numero di soldati portati in salvo: per Desmond erano 50, per il suo plotone molti di più.

Tutto quello che c’è da sapere su La battaglia di Hacksaw Ridge

Desmond Doss chi era | Film | La battaglia di Hacksaw Ridge

Il personaggio di Desmond Doss è stato ripreso ne La battaglia di Hacksaw Ridge, il film di Mel Gibson che vede Andrew Garfield calarsi nelle vesti del giovane Desmond.

Mentre nel film la storia d’amore tra Desmond e Dorothy è iniziata in ospedale, dopo che Doss aveva soccorso un uomo, nella vita vera i due si sono conosciuti in chiesa. Dorothy è stata davvero un’infermiera, ma soltanto dopo la guerra. Inoltre, sempre a differenza del film, i due sono convolati a nozze il 17 agosto del 1942, prima che Desmond partisse per il fronte.

Desmond si è poi spento il 23 marzo 2006 a Piedmont, Alabama, a causa di problemi respiratori.

Dove vedere in tv e streaming La battaglia di Hacksaw Ridge