BRASILE BOLIVIA STREAMING TV – Dopo mesi di attesa, finalmente è arrivato il giorno del tanto atteso inizio della Copa America 2019. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno 2019 alle ore 02.30 (italiane) si gioca Brasile Bolivia, partita di apertura della competizione, un torneo a 12 squadre che vedrà le migliori nazionali del Sudamerica (ma non solo) sfidarsi per la vittoria finale.

In questa edizione della Copa America, tutte le squadre andranno alla ricerca del titolo, detenuto dal Cile, che nella finale del 2015 è riuscito ad avere la meglio dell’Argentina solo ai calci di rigore (4.1), dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e di quelli supplementari. L’anno dopo, durante la Coppa America del Centenario, Cile e Argentina si sono ritrovati di nuovo in finale, e l’esito è stato lo stesso. 0-0 e poi 4-2 a favore del Cile ai rigori.

Quest’anno, proprio l’Argentina – dopo due finali consecutive perse – si candida pesantemente come probabile vincitrice finale. Tra i candidati alla vittoria finale, però, c’è pure il Brasile, nonostante la Nazionale cinque volte campione del mondo debba fare a meno della sua stella Neymar, infortunatosi alla caviglia durante la partita con il Qatar.

Ma dove vedere Brasile Bolivia in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Brasile Bolivia in tv e live streaming

Brasile Bolivia verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

La piattaforma, specializzata in eventi sportivi live, ha infatti acquistato i diritti per l’Italia dell’intera Copa (o – per dirla all’italiana – Coppa) America 2019.

Calcio d’inizio alle ore 02.30.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.

Non volete fare nottata per vedere la partita in streaming ma allo stesso tempo non volete perderla? Niente panico. Sempre su Dazn, grazie alla funzione on demand, potrete vederla in replica quando volete e da dove volete.

Brasile Bolivia streaming live | I convocati del Brasile

La lista dei convocati del Brasile per la Copa America 2019:

Portieri: Alisson, Ederson, Cassio;

Difensori: Dani Alves, Fagner, Alex Sandro, Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Eder Militao;

Centrocampisti: Casemiro, Fernandinho, Arthur, Allan, Paquetà;

Attaccanti: Coutinho, Neymar, Everton, Neres, Richarlison, Firmino, Gabriel Jesus.

Brasile Bolivia streaming live | I convocati della Bolivia

La lista dei convocati della Bolivia per la Copa America 2019:

Portieri: Arauz (Reale Pari), Cordano (Blooming), Lampe (San José), Mustapha (Bolívar) Rojas (Nacional Potosí).

Difensori: D. Bejarano (Bolívar), M. Bejarano (The Strongest), Fernández (Blooming), Torrez (Nacional Potosí), Carrasco (Blooming), Cuéllar (Oriente Petrolero), Haquin (Puebla) Jusino (Bolívar).

Centrocampisti: Montero (Wilstermann), Arano (Blooming), Camacho (Aurora), Castro (The Strongest), Chumacero (Puebla), Galindo (Always Ready), Justiniano (Bolívar), Ribera (Oriente Petrolero), Saavedra (Bolivar), Sauceso (Wilstermann), Vaca (The Strongest), Vargas (Blooming) Wayar (The Strongest).

Attaccanti: Alvarez (Wilstermann), H. Vaca (The Strongest), Marcelo Moreno (Shijiazhuang), Ramallo (San José) L. Vaca (Blooming).

Brasile Bolivia streaming live | L’albo d’oro della Copa America

A guidare la classifica dei maggiori successi nella competizione continentale sudamericana è l’Uruguay, che ha sollevato la coppa per ben 15 volte, seguito da Argentina (14 vittorie) e Brasile (8 vittorie). Cile, Paraguay e Perù hanno vinto 2 volte, mentre Bolivia e Colombia una sola volta.

Di seguito, l’albo d’oro completo della Copa America:

1916: Uruguay

1917: Uruguay

1919: Brasile

1920: Uruguay

1921: Argentina

1922: Brasile

1923: Uruguay

1924: Uruguay

1925: Argentina

1926: Uruguay

1927: Argentina

1929: Argentina

1935: Uruguay

1936/1937: Argentina

1939: Perù

1941: Argentina

1942: Uruguay

1945: Argentina

1946: Argentina

1947: Argentina

1949: Brasile

1953: Paraguay

1955: Argentina

1956: Uruguay

1957: Argentina

1959: Argentina

1959: Uruguay

1963: Bolivia

1966/1967: Uruguay

1975: Perù

1979: Paraguay

1983: Uruguay

1987: Uruguay

1989: Brasile

1991: Argentina

1993: Argentina

1995: Uruguay

1997: Brasile

1999: Brasile

2001: Colombia

2004: Brasile

2007: Brasile

2011: Uruguay

2015: Cile

2016: Cile