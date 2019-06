Ballata per Genova scaletta | Cantanti | Ordine

BALLATA PER GENOVA SCALETTA – Ballata per Genova è una serata d’intrattenimento, spettacolo e solidarietà organizzata dal Comune di Genova, la regione Liguria e MSC Foundation per abbracciare la città colpita dal crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018.

La serata di beneficenza sarà mandata in onda in prima serata su Rai 1 e vedrà comparire sul palcoscenico tantissimi artisti, spaziando da cantanti ad attori per poi arrivare anche a esponenti del mondo del calcio.

E chi condurrà la Ballata per Genova? Cinque sono i conduttori chiamati dalla Rai per questa serata, in onda il 14 giugno 2019. Amadeus, Lorella Cuccarini, Antonella Clerici e Luca e Paolo avranno in mano le redini della serata.

Tutti gli ospiti della Ballata per Genova

E gli ospiti? Qual è la scaletta? Vediamolo insieme.

Ballata per Genova scaletta | Cantanti

Non è stata resa ufficiale una scaletta della Ballata per Genova, al momento dunque non abbiamo un ordine preciso riguardo l’esibizione dei cantanti, ma possiamo dirvi chi ci sarà sicuramente sul palcoscenico.

Gino Paoli con Danilo Rea

Cristiano De André

Raf

Umberto Tozzi

E ancora:

Arisa

The Kolors

Elodie

Irama

Gigi D’Alessio

Piero Cassano con Vittorio de Scalzi e Franco Gatti

Inoltre, in collegamento da Roma ci saranno anche Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Oltre ai cantanti, sono attesi in piazzale Kennedy anche Roberto Mancini e Roberto Pruzzo e Annamaria Mazzamauro.

Tutto quello c’è da sapere sulla Ballata per Genova

“Lo spirito di questo grande appuntamento televisivo che celebra la nostra città è lo stesso che ci ha guidato in questi mesi: Genova è stata colpita, ma ha reagito subito, si è rialzata. Genova è raggiungibile, pronta ad accogliere i turisti con le sue bellezze. È il messaggio che abbiamo voluto comunicare a tutti fin dall’inizio, e siamo felici che questa serata ci dia l’opportunità per ribadirlo. Non possiamo dimenticare l’intento benefico: ringrazio fin da ora MSC per l’iniziativa e tutti quelli che vorranno aiutare Genova a realizzare un progetto così ambizioso”, ha dichiarato il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Ballata per Genova va in onda venerdì 14 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming Ballata per Genova