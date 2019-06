BALLATA PER GENOVA RAI 1 – Rai 1 questa sera propone un appuntamento importante che consolida lo spettacolo alla solidarietà, per ricordare il crollo del ponte di Genova a dieci mesi dall’accaduto. Ballata per Genova è infatti un evento che porta ben cinque conduttori sul palcoscenico di Piazzale Kennedy, pronti a moderare tantissimi ospiti al cospetto di 12 mila persone.

Il crollo del ponte Morandi a Genova: 43 morti, 20 indagati

Venerdì 14 giugno 2019 Ballata per Genova vuole celebrare la grande bellezza della città della Lanterna, ma anche essere solidale per il crollo di Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018.

Sul palco sono attesi tantissimi artisti dello spettacolo italiano, tra cantanti, comici e attori. Una serata organizzata per abbracciare simbolicamente Genova a suon di musica.

Ballata per Genova Rai 1 | Ospiti | Scaletta

Saranno tantissimi gli artisti che prenderanno parte alla Ballata per Genova nella serata del 14 giugno: genovesi e non, gli artisti italiani dimostreranno solidarietà alla città colpita dalla tragedia nel 2018. Ma chi salirà sul palcoscenico?

In prima linea abbiamo Gino Paoli e Danilo Rea, cantante e pianista jazz dalla cui collaborazione nel 2017 è nato l’album “3”.

E poi è la volta di Cristiano De André, unico grande erede del talento musicale del caro Fabrizio (nonostante il suo nome sia stato tirato in ballo di recente per via di sua figlia Francesca, concorrente del Grande Fratello). Sul palco della Ballata per Genova avremo Gigi D’Alessio, cantante napoletano reduce dall’esperienza di coach in The Voice of Italy, e poi altri volti dritti dal palcoscenico del Festival di Sanremo, sia come cantanti in gara che come ospiti, quest’anno e nelle edizioni passate: stiamo parlando di Raf, Umberto Tozzi, Arisa, Elodie, The Kolors e Irama.

In collegamento da Roma, poi, ci saranno anche Laura Pausini e Biagio Antonacci, entrambi impegnato nell’allestimento dello spettacolo per il loro imminente tour.

Tutti gli ospiti della Ballata per Genova

Sul palco della Ballata per Genova compariranno anche altri volti dello spettacolo, amici della città, come i due rappresentanti del mondo del pallone Roberto Mancini e Roberto Pruzzo, ma anche l’amata attrice Anna Mazzamauro, e un trio inedito formato da Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti, tre nomi che hanno aiutato a fondare grandi band della storia italiana (Cassano – Matia Bazar, De Scalzi – New Trolls, Gatti – Ricchi e Poveri).

Gli artisti che si esibiranno questa sera saranno accompagnati da un’orchestra di 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso.

La scaletta della Ballata per Genova

Ballata per Genova Rai 1 | Conduttori

A condurre la Ballata per Genova saranno in cinque, cinque volti amati e conosciuti soprattutto in casa Rai: partiamo da Amadeus, che nel 2020 realizzerà il sogno di condurre il Festival di Sanremo subentrando a Claudio Baglioni; ancora, vedremo Antonella Clerici, padrona di casa indiscussa della Rai dopo aver gestito programmi come La prova del cuoco e Sanremo Young. Sul palco dell’evento arrivano anche Lorella Cuccarini e Luca e Paolo.

L’evento benefico è promosso da MSC Foundation, Regione Liguria e Comune di Genova ed è prodotto alla Rai e dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta (ideatore del programma).

Ballata per Genova Rai 1 | Biglietti

I biglietti, 12 mila in totale, sono stati messi a disposizione gratuitamente ai cittadini e turisti e sono andati sold out nell’arco di una giornata. Chi non è riuscito a ottenere in tempo i biglietti, ma si trova comunque a Genova questa sera, potrà gustarsi l’evento in diretta tramite due maxi schermi posizionati in Piazza de Ferrari dall’emittente Primocanale.

“A livello di pubblico, infatti, i 12.000 biglietti sono stati assegnati tutti in un giorno solo, mentre dal punto di vista economico abbiamo già raccolto, insieme alle aziende partner, quasi 400.000 euro per il Parco del Mare. Ci auguriamo che “Ballata per Genova”, che rappresenta un segno concreto dell’affetto del Gruppo MSC per la città, contribuisca a rafforzarne la capacità di affrontare le sfide e i cambiamenti che la attendono per tornare ad occupare il ruolo che merita nel panorama dello shipping e del turismo internazionale”, ha spiegato Daniela Picco, segretario generale della MSC Foundation.

“Lo spirito di questo grande appuntamento televisivo che celebra la nostra città è lo stesso che ci ha guidato in questi mesi: Genova è stata colpita, ma ha reagito subito, si è rialzata. Genova è raggiungibile, pronta ad accoglie-re i turisti con le sue bellezze. È il messaggio che abbiamo voluto comunicare a tutti fin dall’inizio, e siamo felici che questa serata ci dia l’opportunità per ribadirlo. Non possiamo dimenticare l’intento benefico: ringrazio fin da ora MSC per l’iniziativa e tutti quelli che vorranno aiutare Genova a realizzare un progetto così ambizioso”, ha dichiarato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria come riportato da IlsecoloXIX.

Ballata per Genova Rai 1 | Parco del mare | Come donare

Ballata per Genova si svolgerà il 14 giugno 2019 in Piazzale Kennedy, sul mare della Foce. Per l’occasione, è stato allestito un palco di 50 metri di lunghezza, 25 di profondità e 22 di altezza con un impianto di luci ad alta definizione.

Nel corso della Ballata per Genova proseguirà la raccolta fondi “Anch’io per Genova” volta a finanziare un progetto architettonico supportato sempre da MSC Foundation per la riqualificazione urbana della zona colpita dal crollo del Ponte nel 2018.

In pochi giorni, la raccolta fondi ha potuto contare su quasi 400 mila euro aiutando a realizzare il “Parco del Mare”, un’iniziativa destinata in particolare ai più giovani e alle famiglie. L’iniziativa si può supportare dal 3 al 23 giugno 2019 tramite sms o una chiamata da rete fissa al numero 45585.

Ogni messaggio ha un valore di 2 euro, inviato da cellulare personale Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. Ogni chiamata da rete fissa avrà un valore di 5 euro per la donazione, potete chiamare da TWT, Convergenze e PosteMobile, mentre la donazione di 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

Ballata per Genova Rai 1 | Streaming

Ballata per Genova è un evento trasmesso in prima serata, venerdì 14 giugno 2019, su Rai 1. Il canale ammiraglio della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando, 501 per la versione HD e 101 per gli abbonati Sky. Chi vuole seguire in diretta streaming l’evento, può farlo tramite RaiPlay.

Dove vedere in tv e streaming Ballata per Genova