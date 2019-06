“Ora mi metto a fare il regista. Suonare alle feste? Solo per 1 milione di euro”: Tommaso Paradiso si racconta

Tommaso Paradiso regista – È un momento d’oro quello che stanno vivendo Tommaso Paradiso e la sua band “Thegiornalisti”. Il gruppo romano ha da poco pubblicato il singolo Maradona y Pelé e si prepara al grande concerto al Circo Massimo previsto per il prossimo 7 settembre.

Un evento imperdibile per tutti i fan in quanto i Thegiornalisti saranno il primo gruppo italiano a esibirsi nell’antico circo romano.

Thegiornalisti alla conquista del Circo Massimo: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima tappa di Love Tour

Nel frattempo il frontman, Tommaso Paradiso studia per fare il regista così come raccontato in una lunga intervista al “Messaggero”. Nei suoi piani c’è una commedia: “Sarà romantica e un po’ malinconica. Ne ho parlato con un produttore, gli è piaciuta, e appena sarà tutto pronto, partirà la produzione”.

Per la band capitolina è stato un anno di successi e di concerti da tutto esaurito, occasione giusta per meditare sui piani futuri e nel frattempo godersi il meritato ritorno mediatico (ed economico). “Mi sono appena comprato casa a Roma, quartiere Parioli. Bellissima”, ha raccontato il cantante che compirà 36 anni il prossimo 25 giugno.

Alla domanda a quanti no ha detto nell’ultimo periodo, la risposta è stata secca e diretta: “A tanti. A qualsiasi cosa. Senza pentirmi”. E sulle richieste più curiose che ricevuto, Paradiso ha raccontato: “Dopo 31 palasport e 250 mila biglietti venduti, un concerto in programma al Circo Massimo, c’è ancora chi chiama per chiedermi: ‘Stiamo organizzando una festa in uno studio di avvocati: venite a suonare? Quanto volete?'”.

Paradiso, in maniera ironica, non nasconde di pensare in grande: “Il mio manager dice solo: ‘Ok per un milione di euro…'”. Ma il leader dei Thegiornalisti nega di essersi montato la testa: “No. Con il successo non ho sbroccato. Sono quello di sempre”.

Non è mancato anche un accenno alle recenti elezioni europee che hanno decretato il successo della Lega di Matteo Salvini: il cantautore romano racconta di non sentirsi rappresentato.

“Sono diverso da chi ha vinto. Gesù Cristo ha sempre messo tutti allo stesso livello”, ha detto Paradiso.

