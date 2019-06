Stasera su Sky | 13 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 13 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di giovedì 13 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi sui canali Cinema? Ci sono partite su quelli Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti, per un’ottima alternativa alla classica tv.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, giovedì 13 giugno 2019. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 13 giugno | Sky Cinema Uno

Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:25 – Johnny English colpisce ancora

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Darkest Minds Prima TV

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima tv Darkest Minds, con Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie.

La trama: Un’improvvisa malattia stermina il 99 per cento dei bambini nel mondo, lasciando i sopravvissuti in possesso di straordinari poteri. Il governo cerca di estirpare il virus, ma dopo i tentativi fallimentari, decide di costruire dei campi di lavoro dove rinchiudere i ragazzi facendoli così crescere lontano dal resto della popolazione. A seconda della potenza dei loro poteri, i superdotati vengono divisi in fasce di colore: chi è ritenuto estremamente pericoloso viene immediatamente eliminato. Una di questi Ruby, però, riesce a nascondere la sua straordinaria potenza fino ai sedici anni, quando una misteriosa donna la libera dal campo. Scoprirà di non essere la sola adolescente fuggita in un mondo in cui non riesce più a distinguere gli alleati con i nemici. Dovrà percorrere parecchia strada per riuscire a sopravvivere.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

19.10 – Rachel

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Wall Street

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film Wall Street, con Michael Douglas, Sean Young, Terence Stamp, Saul Rubinek e Daryl Hannah.

La trama: Un giovane broker della Borsa di Wall Street diventa l’informatore di un grande speculatore. I due fanno molte manovre fruttifere finché lo speculatore non manda in rovina la compagnia aerea per cui lavora il padre del giovane. Lo scontro fra i due è inevitabile.

Stasera su Sky 13 giugno | Sky Cinema Collection 19:50 – El Mariachi – Suonatore di chitarra

21:15 – La fratellanza Su Cinema Collection (canale 303) arriva La fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau, Omari Hardwick, Lake Bell. La trama: Kirk Douglas è un boss mafioso che un giorno viene a sapere il nome dell’assassino di suo padre. Si tratta di un parente: il suocero del fratello. Il protagonista lo uccide, ma poi deve fuggire per scampare alla vendetta della “famiglia”. I boss di New York lanciano un ultimatum al fratello: o lui rintraccia il “traditore” e lo uccide oppure essi si rifaranno sulla moglie e i figli. Il giovane, con la morte nel cuore, è costretto a sottostare. Guida tv Sky 13 giugno | Sky Cinema Family 19:30 – Emoji – Accendi le emozioni

21:00 – Gnomeo e Giulietta La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) offre il film Gnomeo e Giulietta, di Kelly Asbury. La trama: I nani da giardino Gnomeo e Juliet devono superare una serie infinita di ostacoli, proprio come i personaggi shakespeariani che i loro nomi ricordano… Ecco il trailer: Stasera su Sky 13 giugno | Sky Cinema Action

19:00 – China Salesman – Contratto mortale

21:00 – Solo: A Star Wars Story La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) prevede il film Solo: A Star Wars Story, con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover. La trama: Tempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell’ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian è ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L’unica cosa che desidera davvero è pilotare una nave spaziale per sfuggire l’oppressione con Qi’ra, la ragazza che ama. Intrepido e sfrontato, ha carattere da vendere e il coraggio di provarci ma nella fuga qualcosa va storto e il destino lo separa da Qi’ra. Ian si arruola come pilota, guadagna il cognome e promette di tornare a prenderla. Ecco il trailer: Programmazione Sky 13 giugno | Sky Cinema Suspence 19.20 – Una doppia verità

21.00 – Un colpo perfetto

Su Cinema Suspence il film Un colpo perfetto, thriller con Michael Caine e Demi Moore. La trama: Londra degli anni 60. Un addetto alle pulizie e una manager insoddisfatta si alleano per derubare la multinazionale per cui lavorano. Stasera su Sky 13 giugno | Sky Cinema Romance 19:15 – Il paradiso può attendere

21:00 – #Scrivimiancora Su Sky Cinema Romance arriva il film #Scrivimiancora, con Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Jaime Winstone, Suki Waterhouse, Christian Cooke. La trama: Rosie e Alex si conoscono sin da bambini e sono da sempre amici per la pelle. Insieme, scoprono le gioie e i dolori dell’adolescenza, sognando nuove avventure e di poter in futuro girare il mondo. Alla fine delle scuole superiori, i due amici stabiliscono di provare a fare il grande passo lasciando la cittadina in Gran Bretagna in cui vivono, trasferendosi entrambi a Boston, per frequentare l’università. Il destino, però, ha in serbo altri piani, soprattutto per Rosie che scopre di essere rimasta incinta dopo la folle notte passata con il ragazzo più popolare della scuola, e che quindi non potrl andare in America. Incoraggiato dall’amica, Alex parte da solo, sperando che lei possa raggiungerlo prima o poi. Dodici anni dopo, le vite di Rosie e Alex sono profondamente cambiate, segnate da nuove esperienze e nuove relazioni, ma il loro legame è forte come tanti anni fa… Ecco il trailer: Sky Cinema Drama 19.25 – Crossed Over – Oltre il dolore

21.00 – Il mio amico Einstein Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film Il mio amico Einstein, con Andy Serkis a interpretare il genio della fisica. La trama: Il genio e la sregolatezza di Albert Einstein interpretato da Andy Serkis, il mitico Gollum de ’Il Signore degli Anelli’. Sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale, le teorie affascinanti e sovversive del famoso scienziato colpiscono l’immaginazione di un fisico di Cambridge. Ecco il trailer:

Stasera su Sky 13 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.10 – Generazione mille euro

21.00 – Il maggiore Payne Su Sky Cinema Comedy va in onda Il maggiore Payne, con Damon Wayans. La trama: Un ex ufficiale dei Marines, ossessionato dalla disciplina, accetta di addestrare un gruppo di giovanissime reclute in vista dei giochi militari. Sky Sport Uno 20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Sudafrica-Cina (diretta) Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Sudafrica e Cina. Stasera su Sky 13 giugno | Sky Uno 19:35 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – 1^TV Su Sky Uno arriva Bruno Barbieri con il suo 4 Hotel, con nuovi episodi in prima tv.