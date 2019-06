Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo | Repliche | 11 stagione | Cast | Episodi

STASERA IN TV RAI 1 – Finisce la stagione invernale e la Rai, con la fine dei palinsesti, inizia a lanciare alcune repliche con l’obiettivo di trattenere comunque il pubblico italiano sui propri canali. Va in questa direzione la scelta di viale Mazzini di lanciare, su Rai 1, le repliche di una delle serie tv più amate dai telespettatori: Don Matteo.

Stasera, giovedì 13 giugno 2019, va infatti in onda la prima puntata della stagione numero 11 di Don Matteo, la fiction con protagonista Terence Hill nel ruolo dell’ormai famosissimo prete-investigatore.

Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo | Orario

A che ora va in onda oggi Don Matteo? Le prime due puntate di stasera iniziano alle 21.25, ovviamente su Rai 1.

La stagione 11 di Don Matteo è andata in onda in prima tv nell’autunno scorso, registrando un ottimo riscontro a livelli di audience. Con questa mossa, dunque, Rai 1 spera di invertire la rotta delle ultime settimane, quando dopo una stagione intera di dominio per quanto riguarda l’Auditel ha lasciato parecchi punti percentuali ai competitor, Canale 5 in testa.

La trama dei primi due episodi in replica di Don Matteo 11

Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo | Cast

Ma chi fa parte del cast di Don Matteo? Il parco attori della serie, come risaputo, è zeppo di volti noti della tv italiana.

Ecco il cast completo di Don Matteo 11:

Terence Hill – Don Matteo

Nino Frassica – Nino Cecchini , il maresciallo amico di Don Matteo

il maresciallo amico di Don Matteo Maria Chiara Giannetta – Capitano Anna Olivieri

Nathalie Guettà – Natalina Diotallevi

Maurizio Lastrico – Pm Marco Nardi

Caterina Sylos Labini – Signora Cecchini

Teresa Romagnoli – Chiara Olivieri

Cristiano Caccamo – Giovanni Santucci

Francesco Scali – Pippo

Giulia Fiume – Rita Trevi

Federico Russo – Seba

Maria Sole Pollio – Sofia

Federico Ielapi – Cosimo

Pietro Pulcini – Appuntato Piero Ghisoni

Domenico Pinelli – Romeo Zappavigna

Francesco Castiglione – Barba

