STASERA IN TV ALL TOGETHER NOW CANALE 5 – L’estate è arrivata e spesso il palinsesto italiano ha poco da offrire. Per fortuna, oggi è giovedì 13 giugno 2019 e arriva il penultimo appuntamento con All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax che, dopo appena cinque puntate, è quasi giunto al capolinea.

Il programma è preso da un format inglese ed è stato riadattato, con la regia di Roberto Cenci, al pubblico italiano presentando diversi concorrenti con un unico punto in comune: il canto.

Cosa aspettarsi da questa penultima puntata? Quali saranno gli ospiti? E cosa prevede il programma arrivato a questo punto del gioco?

Stasera in tv All Together Now Canale 5 | Cosa succede

La semifinale di All Together Now vedrà sfidarsi i concorrenti che hanno superato le precedenti fasi di selezione delle quattro puntate andate già in onda.

Soltanto in 10 potranno arrivare alla finalissima della prossima settimana, insieme a coloro che avranno ottenuto nel corso delle puntate l’unanimità del Muro, la giuria composta da 100 esponenti del mondo dello spettacolo capitanata da J-Ax.

In palio per il vincitore un montepremi di 50 mila euro.

Ad animare la serata, come al solito, ci saranno degli ospiti. Per l’occasione della semifinale, All Together Now farà di nuovo posto a Iva Zanicchi, insieme alle due ex naufraghe Youma Diakite e Ariadna Romero.

Le ospiti della semifinale di All Together Now

Mentre Iva Zanicchi aveva già dato il suo contributo in tv nella prima puntata del programma, pizzicando un giovane membro della giuria, Youma Diakite ha preso parte anche a una puntata di Ciao Darwin 8 facendo da caposquadra.

All Together Now vi aspetta con la semifinale giovedì 13 giugno 2019 in prima serata su Canale 5.

