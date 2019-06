Stasera in tv | 13 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Don Matteo 11 | All Together Now | La trattativa

STASERA IN TV 13 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 13 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 13 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20.30 – Techetechetè (ll meglio della TV)

21:25 – Don Matteo 11 – L’errore più bello – Scene da un matrimonio

Su Rai 1 stasera arriva in replica la stagione 11 di Don Matteo, il prete-investigatore più amato della tv italiana interpretato da Terence Hill.

La trama: La fiction riprende dopo due anni e vede il Capitano Giulio Tommasi cambiare improvvisamente vita. L’uomo è stato promosso a Maggiore e si è trasferito a Roma con la famiglia, lasciando il Maresciallo Cecchini da solo, ma non a lungo. Infatti, a sostituire Tommasi è Anna Olivieri, una donna che non vede di buon occhio Don Matteo e la motivazione è semplice. Nel frattempo, arriva un nuovo personaggio nella trama dell’undicesima stagione: si tratta di Sofia, interpretata da Maria Sole Pollio, una ragazzina scappata di casa e accusata di aver ucciso il suo assistente sociale con il quale abitava. Don Matteo scoprirà che la ragazza cela un grande segreto passato.

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – La trattativa

Su Rai 2 questa sera La trattativa, documentario firmato da Sabina Guzzanti con Enzo Lombardo, Sabina Guzzanti, Sabino Civilleri, Filippo Luna, Franz Cantalupo, Michele Franco, Nicola Pannelli, Claudio Castrogiovanni, Sergio Pierattini, Maurizio Bologna, Ninni Bruschetta.

La trama: Un gruppo di attori mette in scena gli episodi più rilevanti della vicenda nota come trattativa stato mafia, impersonando mafiosi, agenti dei servizi segreti, alti ufficiali, magistrati, vittime e assassini, massoni, persone oneste e coraggiose e persone coraggiose fino a un certo punto. Cosi’ una delle vicende piu’ intricate della nostra storia diventa un racconto appassionante.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 13 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Corrado Augias narra Il diario di Anna

Questa sera su Rai 3 Corrado Augias narra Il diario di Anna Frank, la bambina simbolo della deportazione degli Ebrei da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Le vicende narrate nel suo diario rivivono grazie a ricostruzioni storiche, fiction internazionali, la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre e il racconto di Augias in uno studio virtuale che replica gli ambienti asfittici di quella piccola casa segreta. Il 4 agosto del 1944 le SS fanno irruzione in un alloggio segreto ricavato sul retro di un’azienda di Amsterdam. Gli abitanti vengono deportati prima a Auschwitz e poi nel campo di Bergen-Belsen. Tra loro, un’adolescente che sogna di diventare una scrittrice. Il 12 giugno 2019 quella ragazza avrebbe compiuto 90 anni. Ma la sua vita venne spezzata a soli 16 anni dall’orrore nazista. Il suo diario diventerà un classico – letto da generazioni di ragazzi – capace di dimostrare che anche nei momenti più bui, con l’immaginazione, si può continuare a sperare.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

Stasera in tv 13 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – All Together Now

Su Canale 5 questa sera torna con un nuovo appuntamento All Together Now, lo show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. La puntata di stasera è la semifinale.

Guida tv 13 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – 47 Ronin

Su Italia 1 questa sera il film 47 Ronin, con Rinko Kikuchi, Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano.

La trama: Keanu Reeves è il protagonista nella parte di Kai, un emarginato che si unisce ad Oishi, il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l’onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove.

Ecco il trailer:

Programmi tv 13 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG La7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 arriva un nuovo appuntamento con Corrado Formigli e il suo programma di approfondimento Piazzapulita, con tante notizie e riflessioni sull’attualità politica ed economica dell’Italia.

Stasera in tv 13 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – 2012

Tv 8 questa sera propone il kolossal 2012, film con John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Danny Glover, Oliver Platt, Woody Harrelson, Thomas McCarthy, Liam James, Zlatko Buric, Morgan Lily, Beatrice Rosen, Alexandre Haussmann, Philippe Haussmann, Johann Urb, John Billingsley, Chin Han, Osric Chau, George Segal.

La trama: Il nucleo della terra si sta surriscaldando e farà dislocare tutta la crosta terrestre provocando terremoti ed enormi tsunami. Un padre e la sua famiglia cercano di mettersi in salvo.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:25 – Johnny English colpisce ancora

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Darkest Minds Prima TV

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima tv Darkest Minds, con Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie.

La trama: Un’improvvisa malattia stermina il 99 per cento dei bambini nel mondo, lasciando i sopravvissuti in possesso di straordinari poteri. Il governo cerca di estirpare il virus, ma dopo i tentativi fallimentari, decide di costruire dei campi di lavoro dove rinchiudere i ragazzi facendoli così crescere lontano dal resto della popolazione. A seconda della potenza dei loro poteri, i superdotati vengono divisi in fasce di colore: chi è ritenuto estremamente pericoloso viene immediatamente eliminato. Una di questi Ruby, però, riesce a nascondere la sua straordinaria potenza fino ai sedici anni, quando una misteriosa donna la libera dal campo. Scoprirà di non essere la sola adolescente fuggita in un mondo in cui non riesce più a distinguere gli alleati con i nemici. Dovrà percorrere parecchia strada per riuscire a sopravvivere.

Ecco il trailer:

Programmi tv 13 giugno | Sky Sport Mondiali

Cosa fanno oggi su Sky Sport Uno:

20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Sudafrica-Cina (diretta)

Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Sudafrica e Cina.

Stasera in tv 13 giugno | Sky Uno

19:35 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – 1^TV

Su Sky Uno arriva Bruno Barbieri con il suo 4 Hotel, con nuovi episodi in prima tv.