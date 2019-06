Sondaggi politici 13 giugno | Cosa deve fare il governo M5s-Lega | Salvini | Di Maio | Conte

Sondaggi politici 13 giugno – Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Demopolis, per gli italiani la priorità assoluta è il lavoro (qui tutti gli ultimi sondaggi).

Agli intervistati è stato chiesto quali sono i provvedimenti più urgenti che dovrebbe approvare il governo M5s-Lega. L’81 per cento del campione ha indicato come misure necessarie quelle che riguardano l’occupazione e il lavoro.

Al secondo posto i provvedimenti volti a ridurre la pressione fiscale, indicati come prioritari dal 73 per cento del campione.

Per gli italiani è importante anche che l’esecutivo gialloverde vari misure per il rilancio dell’economia (70 per cento).

Sondaggi politici 13 giugno | Flat tax

Nel complesso, gli elettori sono favorevoli alla misura di cui più si sta discutendo in questi giorni, la flat tax.

Si dichiara a favore della tassa piatta il 48 per cento degli intervistati, contrario invece il 43 per cento (il 9 per cento non si esprime).

Interessante anche il dato scorporato per i singoli partiti. Tra gli elettori della Lega, dice sì alla flat tax il 74 per cento.

Anche nel Movimento Cinque Stelle, per, la tassa piatta riscuote parecchi consensi: si dichiara favorevole infatti il 50 per cento dell’elettorato pentastellato.

Cambia la musica tra gli elettori PD: solo il 13 per cento apprezza il provvedimento.

Sondaggi politici 13 giugno | Aumento dell’Iva

Gli italiani, però, se dovessero scegliere tra introduzione della flat tax e blocco dell’aumento dell’Iva non avrebbero dubbi. Il 75 per cento preferisce infatti bloccare l’aumento dell’Iva, solo il 18 accetterebbe questo aumento in cambio della flat tax.

Sondaggi politici 13 giugno | Lega | M5s | PD

Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani certificano come la Lega viaggi sempre più c0n il vento in poppa. La rilevazione effettuata da Swg per La7 attesta come il Carroccio abbia superato la soglia del 37 per cento, quasi 4 punti in più rispetto al risultato delle elezioni europee.

Arrancano, dietro a Salvini, sia il Partito Democratico sia il Movimento Cinque Stelle.