Sciopero trasporti Milano oggi | 13 giugno 2019 | Mezzi pubblici Atm | Orari

SCIOPERO TRASPORTI MILANO OGGI – Quella di oggi, giovedì 13 giugno 2019, sarà una giornata molto difficile per tutti i pendolari, lavoratori e turisti della città di Milano. Per il 13 giugno, infatti, è stato indetto uno sciopero regionale dei trasporti pubblici: di conseguenza, i mezzi dell’Atm (l’azienda dei trasporti di Milano) come metro, tram e bus resteranno fermi, provocando disagi a tutti coloro che devono spostarsi per la città lombarda.

Lo sciopero è stato indetto dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti. I motivi dell’agitazione si basano sulla “condizione di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del trasporto pubblico locale, a seguito del congelamento dei finanziamenti nazionali al comparto operato con legge di Bilancio 2019“.

Ma non solo per questo: il problema, spiegano i sindacati, è anche che mancano “garanzie sulla clausola di salvaguardia occupazionale e di mantenimento dell’attuale qualità del servizio agli utenti garantito attraverso la contrattazione di secondo livello”.

Di seguito, tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero dei mezzi di oggi a Milano.

Sciopero trasporti Milano oggi | Gli orari

Allo sciopero, come già anticipato, partecipano i dipendenti di Atm. Di conseguenza, metropolitane e trasporti di superficie gestiti dall’azienda si fermeranno.

Lo sciopero durerà in totale quattro ore, dalle 8.45 alle 12.45 di giovedì 13 giugno. Dopodiché, la circolazione dovrebbe riprendere regolarmente su tutte le linee, anche se ovviamente nella prima fase ci saranno forti ritardi.

Gli orari e le fasce di garanzia dello sciopero di oggi a Milano

Sciopero trasporti Milano oggi | I mezzi coinvolti

Metropolitane, tram, filobus e bus. Ma non solo: allo sciopero dei trasporti di Milano, infatti, non partecipano esclusivamente i lavoratori dell’Atm.

Ma questi non sono gli unici a incrociare le braccia in Lombardia. Ancora a Milano, sempre tra le 8.45 e le 12.45 scioperano anche i dipendenti delle linee gestite da STAR.

Per quanto riguarda invece le linee AGI, sono previste cancellazioni sulle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Callbus, sempre tra le 8.45 e le 12.45.

Con gli stessi orari – dalle 8,45 alle 12,45 – è stato indetto anche uno sciopero del personale viaggiante della funicolare di Como – Brunate.

A Monza, invece, dalle 8.45 alle 12.45 si fermano i lavoratori del Servizio Extra Urbano. Sempre oggi e sempre nella città di Monza, scioperano anche i lavoratori delle linee gestite da NET (Nord Est Trasporti). In questo caso, l’orario dell’agitazione del personale viaggiante e di esercizio è compreso tra le 9 e le 11.50.

A causa dello sciopero, infine, si prevedono rallentamenti legati al traffico in tutte le strade, visto che molti più viaggiatori rispetto al solito useranno i loro mezzi privati per spostarsi.

Sciopero trasporti Milano oggi | La situazione di Trenord

E Trenord? In tanti si chiedono se lo sciopero di oggi riguarderà anche l’azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia.

La risposta è no. L’agitazione non coinvolge il personale che lavora sui treni dell’azienda Ferrovie Nord Milano, come specificato anche dal ministero dei Trasporti. Dunque, per fortuna, chi deve viaggiare in treno nella mattina di giovedì 13 giugno 2019 non dovrebbe avere nessun tipo di problema.

Oltre a Trenord, sarà regolare tutto oggi anche la circolazione dei treni di Trenitalia e Italo.