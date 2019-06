Sciopero trasporti Milano orari | Oggi | 13 giugno 2019 | Fasce di garanzia

SCIOPERO TRASPORTI MILANO ORARI – È iniziato lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Oggi, giovedì 13 giugno 2019, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti hanno infatti indetto un’agitazione che coinvolge tutto il settore del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo e anche in altre città della regione.

Il motivo dello sciopero, spiegano i sindacati, è la “grave incertezza sulle risorse da destinare al settore del trasporto pubblico locale, a seguito del congelamento dei finanziamenti nazionali al comparto operato con legge di Bilancio 2019. Ma anche la mancanza di garanzie sulla clausola di salvaguardia occupazionale e di mantenimento dell’attuale qualità del servizio agli utenti garantito attraverso la contrattazione di secondo livello”.

Tutte le informazioni sullo sciopero dei trasporti di oggi a Milano

Ma a che ora inizia lo sciopero a Milano? Quali sono gli orari in cui metro, tram, bus e filobus interromperanno il servizio? Ci sono fasce di garanzia? Di seguito, tutte le risposte.

Sciopero trasporti Milano orari | Atm

Il grosso dell’agitazione di oggi riguarda i lavoratori dell’Atm, l’Azienda dei trasporti milanesi.

I dipendenti incroceranno le braccia dalle 8.45 alle 12.45 di questa mattina, 13 giugno 2019. Fino alle 8.44 e dopo le 12.46, invece, la circolazione di metro, bus e tram riprenderà regolarmente.

Non ci sono fasce di garanzia, dal momento che non si tratta di uno sciopero di 24 ore ma solo di quattro ore in totale.

Sciopero trasporti Milano orari | AGI

Lo stop dei trasporti pubblici di oggi, però, non riguarda solo Atm. Anche i lavoratori delle linee AGI, infatti, aderiscono allo sciopero.

Anche in questo caso, l’orario dell’agitazione è dalle 8.45 alle 12.45. Le linee a rischio, invece, sono le seguenti: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Callbus.

Sciopero trasporti Milano orari | Como-Brunate

Lo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti si estende però anche al di fuori della città di Milano. Ne è un esempio Como, dove si ferma il personale viaggiante della funicolare di Como – Brunate.

Ancora, lo sciopero della linea Como-Brunate durerà sempre dalle 8.45 alle 12.45 di oggi.

Sciopero trasporti Milano orari | Monza

Leggermente diversa la situazione nella città di Monza, dove aderiscono allo sciopero sia i dipendenti del Servizio Extra Urbano, sia quelli delle linee gestite da NET (Nord Est Trasporti).

Nel primo caso (Servizio Extra Urbano) l’agitazione durerà quattro ore, tra le 8.45 e le 12.45. Nel secondo (NET) invece durerà di meno, circa tre ore, dalle 9 alle 11.50.