Sblocca Cantieri, via libera della Camera: è legge

Sblocca cantieri approvato

Sblocca Cantieri approvato – Via libera della Camera al decreto legge ‘sblocca-cantieri’ con 259 voti favorevoli.

I no sono stati 75, gli astenuti 45. Il provvedimento è stato approvato così definitivamente dal Parlamento e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge.

Sblocca Cantieri approvato | Le polemiche

Molte sono state le polemiche tra Lega e Movimento Cinque Stelle che hanno riguardato lo Sblocca Cantieri. La Lega aveva presentato il 30 maggio 2019 un emendamento che sospende per due anni buona parte del codice degli appalti del 2016. Era a firma della senatrice Simona Pergreffi, ma l’input è di Matteo Salvini in persona, che però non ne aveva informato il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

I tempi per l’approvazione erano davvero strettissimi: 17 giugno 2019 la deadline. Il sospetto che aleggiava era un casus belli della Lega contro il M5S.

Il 4 giugno 2019 è stato raggiunto finalmente un accordo tra i giallo-verdi e da quel momento il Decreto è stato discusso alla Camera, e oggi approvato.

Sblocca Cantieri approvato | Le novità

Le novità più rilevanti che interessano gli operatori del settore riguardano in primo luogo l’abbandono del sistema di regolazione delle fonti di soft law, vale a dire le linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di natura vincolante e non vincolante, considerate in diritto amministrativo come atti amministrativi generali ed utilizzate da ciascuna stazione appaltante come strumento posto a garanzia dell’omogeneità di prassi.

Il nuovo regolamento unico di attuazione, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri.

