Salvini Blocker Google – Matteo Salvini, si sa, è il politico italiano più presente in rete. Con i suoi profili social, le immagini, le dirette e i video, fa scuola nel mondo della comunicazione politica grazie alle continue interazioni degli utenti sotto i suoi post.

Forse, però, per qualcuno è una presenza così costante da essere quasi ossessiva.

Non tutti sanno che è presente per Google Chrome un’estensione che “cambia in gatti” le immagini raffiguranti Salvini e le oscura: ma come funziona?

Innanzitutto l’estensione ha un nome ben preciso. Salvini-Blocker. Netto. Deciso.

Si può trovare nel Chrome web store dove è possibile scaricarla immediatamente: pochi passi e l’applicazione è attiva e funzionante.

In questo modo tutte le foto che raffigurano il vicepresidente del Consiglio saranno magicamente dei gatti, di tutte le facce e di tutti i colori.

Salvini Blocker Google, il precedente

Lo sviluppatore sembra abbia voluto creare l’upgrade divertente di Spoiler Protection 2.0 che consente di oscurare alcuni contenuti inserendo una parola chiave.

Quest’estensione è già passata agli onori della cronaca dopo che un giovane scrittore trentino, Mattia Zadra, ha deciso di inserire un filtro presente all’interno dell’applicazione che gli oscurasse tutte le notizie che citavano Salvini. Detto, fatto.

La cosa che caratterizza, invece, Salvini-Blocker è che, avendo le funzionalità proprie di un blocker come il famoso AdBlock, legge il sito che si sta consultando e blocca le immagini, ma in modo particolare. Al posto delle più formali foto istituzionali o delle foto più intime con la fidanzata Francesca Verdini vi compariranno dei gatti.

Buffi, soggetti di meme, con espressioni eloquenti (è presente addirittura nyan cat): sembrerà così di aver aperto la ricerca immagini per Google per trovare il prossimo sfondo contro lo stress da amanti dei gatti.

Insomma, internet è il luogo perfetto dove scoprire quotidianamente ogni giorno qualcosa di diverso e, perché no, farsi una bella risata.

