Rassegna stampa oggi | 12 giugno 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 11 giugno 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

Il fango su Mattarella

Governo, fallisce il vertice sull’economia. No alla flat tax, Salvini: pronto a ogni evenienza

Il vice dei vice in cerca di se stesso (di Francesco Merlo)

Alitalia, arriva a sorpresa l’offerta di Lotito, ma il piano è in alto mare

Hong Kong protesta, Pechino comanda (di Lucio Caracciolo)

Tra boss e Lega. In carcere Arata

Perché dico no alla scuola dei numeri

La dolce vita del torturatore argentino

Se tredici gol (a zero) sembran troppi

Cms in crisi, l’ira di Mattarella “Mai interventi sulle nomine”

“Ma quale talpa, è fango accusano me per colpire il capo dello Stato”

“Arata portò in dote le amicizie leghiste al manager del clan”

Flat tax, Salvini inciampa su Tria e ripensa al voto

[Retroscena] Quella telefonata con Toti; “Preparati per settembre”

Con Di Maio o con Conte ormai ci sono due M5S

Cassette, Salvini difende il condono M5S: ipotesi senza fondamento

In quei caveau gioielli e carte ma nessuno sa quanti contanti

Alitalia, Lotito in pista assist per rinviare la gara

Gaffe, errori e sogni del presidente che vuole fare tutto

L’onda leghista su Rai Uno, manca solo il sì di Giletti

L’idea di Berlusconi un nuovo partito per unire i moderati

La battaglia di Hong Kong

La sfida di Carrie la dura al comando nel nome di Xi

Polonia shock “Il 4-0 a Israele? Come un pogrom”

Il falso Zuckerberg che smaschera Facebook

Sarà beato Bisagno, primo partigiano d’Italia

Quattro mesi per fare l’esame, la patente diventa un miraggio

Oltre 400 fermi alla marcia per il giornalista Golunov

Chiuso il processo ai leader catalani. Il pm: “Fu ribellione”

Hoover contro Hefner. Il fondatore di Playboy fu sorvegliato dall’Fbi

Sesso con due studentesse, arrestato professore di liceo

Un bimbo di 5 anni è la prima vittima dell’Ebola in Uganda

Sea Watch soccorre 52 persone al largo. Salvini: “Sono pirati”

Navigator, selezione al via. Manca il sì delle Regioni

Lo Strega nel segno di Scurati

Vasco e la marcia dei 420mila

Insigne, in azzurro splende ancora il 10

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

I paletti di Di Maio per la flat tax: “E no al rimpasto”

Arata e il figlio agli arresti per corruzione

Sardegna, ritorno ai vitalizi

Leggi sulle truffe agli anziani: le pene diventano più severe

Le frane, i fiumi esondati. Danni e sfollati a Lecco

La battaglia in piazza a Hong Kong

Le verità (scomode) sul Sud (di Ernesto Galli della Loggia)

Zona Nicolato (Il caffé di Massimo Gramellini)

L’Italia chiede più tempo alla Ue. Tria frena Salvini sulla flat tax

Caso Csm, il Colle: mai intervenuti sulle nomine

Azione disciplinare per i 4 togati del Csm che videro i deputati Pd. E uno di loro si dimette

Dall’energia a Siri, i link con il Carroccio Ma Salvini: “È solo un conoscente”

“Mi sostituiscono?” I dubbi dei ministri M5S e il pressing leghista

Il capo leghista convoca i suoi “Ci proverò fino alla fine”. Il piano per la tassa piatta

Maurizio Landini: “Sciopero generale, pronti. Governo distratto sul lavoro”

Cassette di sicurezza, è scontro Salvini: emerga il denaro nascosto

I contanti “nascosti”, meglio tenerli nel caveau o valutare se dichiararli?

La Stampa

Salvini ai ministri: tenetevi pronti

Il governo avvolto dalle paure

Se l’elettore diventa un bancomat

Lotti intercettato: “Spostiamo Creazzo da Firenze a Torino”

Battaglia nelle strade di Hong Kong. Centinaia di manifestanti arrestati a Mosca

Il coraggio di battersi per giustizia e libertà

Trent’anni per niente (Il Buongiorno di Mattia Feltri)

I Cinque Stelle bocciano Salvini “No al condono sui depositi”

In carcere Arata l’uomo della Lega per l’energia pulita. M5S in imbarazzo

“Ha usato i contatti politici per introdursi negli uffici incaricati delle rinnovabili”

L’ala governativa grillina evita l’attacco frontale “Altrimenti si va al voto”

Il giorno nero del Capitano

Violenta la ex e causa la morte di un’anziana. In cella 22enne

Un drink di troppo, poi la caduta. Così sono morti John e Ramsey

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Preso l’amico degli amici

“Sanzioni più alte ai giudici”: Salvini medita vendetta

Gava e gli affari leghisti in nome dell’ambiente

Mattarella dà un ceffone a Lotti (e a Zingaretti che se lo tiene)

L’Eni e il mistero del petrolio “sbagliato” fermo in mare a Milazzo

Nel camerino di Carta

Sì al sesso, siamo attori

L’ex allenatore: “Così ho scoperto la Bonansea, Barbie Gambelunghe”

Macron propone la Merkel per la Commissione Ue. Conte approva per evitare il tedesco anti-Italia Weidmann alla Bce. Ma Salvini ancora non l’ha capito

Il Sole 24 Ore

Tria dice no alla flat tax in deficit. L’ira di Salvini

Sblocca cantieri incassa la fiducia

Alitalia, spunta l’offerta di Lotito. Governo verso un nuovo rinvio

Italia prima in Europa per uso del contante

Asse bipartisan Lega-Pd: si tratta su norma ponte per Radio Radicale

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Salvini-Toti-Meloni. Le trame per il voto

Quelle telefonate secretate che adesso sfiorano il Colle

Il trucco dei parlamentari 5S per oscurare i contributi

Conte premier dimezzato perde pure i poteri di firma

Giustizialisti a intermittenza: M5s salva subito il governo

Le scommesse M5s sulla “graticola”. E tra gli sgraditi spunta pure Tofalo

Messaggero

Flat tax, mina per il governo

Negozi, salta la chiusura domenicale. “E’ una legge che divide gli italiani”

Tria: 20 giorni per convincere Bruxelles, sì al “taglia-debito”

Il capo leghista a Washington, niente Trump: vedrà Pence e Pompeo

“Rispettiamo i patti ma ora nuove regole”. La lettera del premier e la sponda di Parigi

Avvenire

Manovra d’uscita

Sea Watch soccorre e sfida. L’Onu critica il decreto-bis

Estradizioni in Cina, Hong Kong si rivolta

Libero

Se tutti i paesi Ue ci accusano forse hanno ragione loro

Chi percepisce e non valuta è un vero cretino (di Vittorio Feltri)

La legittima difesa va bene, l’illegittima offesa no

Il Foglio

La lotta dei ragazzi di Hong Kong non è più per la democrazia ma per ragioni molto pratiche. Pechino vuole il controllo totale

Il danno dell’alternativa modello Saviano

Le chiacchiere portano al voto

Il Manifesto

Arata ai ferri

La Ue pressa, governo nel buco nero

Dopo i minibot spunta il condono

Il nostro Berlinguer, prima e dopo la radiazione (di Luciana Castellina)

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

Bbc

Trump would ‘take’ foreign information on rival in 2020 election

South China Morning Post

Thousands of Hong Kong-born people move back to Canada, once again reversing a migration that has shaped cities across the Pacific

Internazionale

Come il lago d’Aral rinasce dal deserto