La maggioranza si spacca in Parlamento, la Lega vota col Pd. Ma (per ora) Radio Radicale è salva

Radio Radicale Lega vota col Pd | La Lega e il M5s hanno votato in maniera diversa su due temi in discussione oggi in Commissione Vigilanza e in Commissione Bilancio della Camera.

Sul primo voto, quello sul doppio incarico a Marcello Foa come presidente di Rai e Rai Com, i due alleati di governo si sono spaccati. Fino a poche ore fa l’accordo sembrava fatto, ma questa mattina la seduta della Commissione Vigilanza è stata rimandata alla prossima settimana. Il gruppo del M5s ha litigato, e ha deciso di non votare a favore dell’emendamento della Lega, ed è uscito dall’aula. La seduta è stata sospesa per mancanza del numero legale.

Michele Anzaldi, componente del Pd della Commissione di Vigilanza ha commentato così: “Vigilanza Rai: M5s-Lega divisi su Foa fanno saltare ancora seduta. Parlamento bloccato e umiliato, maggioranza per lavorare non c’è più: uniti solo da arroganza contro istituzioni colleghi e funzionari. Stupefacente che colleghi come Di Nicola e Paragone si accodino a tale vergogna”.

Radio Radicale Lega vota col Pd | La maggioranza di governo si divide anche sulla questione Radio Radicale.

La Commissione Bilancio e Finanze della Camera ha dato l’ok a 3 milioni per salvare Radio Radicale, come previsto dall’emendamento del Pd. A votare a favore, oltre al Partito democratico, anche tutti gli altri partiti, compresa la Lega. Tranne il M5s.

L’emendamento è stato presentato per la conversione in digitale degli archivi della storica radio.

Anche se con un contributo inferiore alle necessità, abbiamo approvato un emendamento che stanzia 3 milioni per radio radicale nel 2019. Per ora la radio è salva. Adesso subito la gara. — Roberto Giachetti (@bobogiac) June 13, 2019

A commentare il voto della Lega è Claudio Borghi, che specifica che la Lega ha votato a favore “esclusivamente per la digitalizzazione e il salvataggio dell’archivio”, che rappresentano 40 anni di storia italiana.

Come già detto molte volte esclusivamente per la digitalizzazione e salvataggio dell’archivio (40 anni di storia italiana). La concessione andrà a gara. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) June 13, 2019

Il duro commento di Di Maio

Su Radio Radicale “una pioggia di soldi pubblici ingiustificata”, commentano i deputati M5S delle commissioni Bilancio e Finanze.

Durissimo il commento di Di Maio: “Secondo noi è una cosa gravissima, di cui anche la Lega dovrà rispondere davanti ai cittadini. Sono franco: dovrà spiegare perché ha appoggiato questa indecente proposta del Pd! Dopo di che si va avanti, perché siamo persone serie”, ha detto Luigi Di Maio.

“Una radio privata che ospita giornalisti con stipendi da capogiro di anche 100mila euro l’anno. Tutti pagati con i vostri e i nostri soldi, da sempre”, ha proseguito il ministro.